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Рейнджерс - Бетис. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Рейнджерс - Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рейнджерс - Бетис. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Рейнджерс" в прошлом году играл в группе Лиги чемпионов, а недавно – в финале еврокубка. Интересно, как шотландцы справятся с "Бетисом" в группе Лиги Европы.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 5. Начало – 22:00.

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Лига Европы. Первый тур

"Рейнджерс" 22:00 "Бетис"

Видеотрансляция - MEGOGO

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Трансляція матчу Рейнджерс - Бетіс
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