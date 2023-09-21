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Рейнджерс - Бетис. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги Европы
Рейнджерс - Бетис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" в прошлом году играл в группе Лиги чемпионов, а недавно – в финале еврокубка. Интересно, как шотландцы справятся с "Бетисом" в группе Лиги Европы.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 5. Начало – 22:00.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Европы. Первый тур
"Рейнджерс" 22:00 "Бетис"
Видеотрансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Рейнджерс - БетісСмотреть трансляцию
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