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Команда Кочергина дебютирует в группе. Аталанта - Ракув. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча ЛЕ
Аталанта - Ракув: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: RakowCzestochowa/ Автор - Jakub Ziemianin
"Ракув" до последнего боролся за право сыграть в группе Лиги чемпионов, но сыграет только в Лиге Европы. Хотя первый соперник весьма именитый – "Аталанта". Так что будет интересно.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 6. Начало – 22:00.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Европы. Первый тур
"Аталанта" 22:00 "Ракув"
Видеотрансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Аталанта - РакувСмотреть трансляцию
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