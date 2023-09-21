Лига Европы. Байер и Ренн показали класс, Лукаку пробил Коваля, Ливерпуль вовремя спохватился

Группа E

В целом справедливый результат. "Юнион" чаще пробивал, но "Тулуза" была хороша в единоборствах, и после ряда хозяйских атак в середине первого тайма заработала пенальти - своих подвел Берджесс.

За "Юнион" в эффектном сольном проходе ответил алжирец Мохаммед Амура, и после этого "Фиалкам" стало особенно тяжко. Они даже удаление в концовке заработали, но в итоге достояли. Не так и плохо для 13-й команды Лиги 1.

Брюссель. "Лотто-Парк"

"Юнион" (Бельгия) - "Тулуза" (Франция) - 1:1

Голы: Амура, 69 - Далинга, 45+1 (с пенальти)

По правде, первый тайм от неосновного состава "Ливерпуля" был ужасен. Да, Нуньес привычно запорол два шанса, но главное, что целостного игрового рисунка не было. ЛАСК вполне заслужено забил - Флекеру удался шикарный удар издали.

Лишь после перерыва красные взвинтили темп и заставили австрийцев почувствовать себя некомфортно. Ну, и Луиса Диаса надо отмечать отдельно. Это он заработал пенальти для Нуньеса, первым успев на ничейный мяч, а затем замкнул прострел справа от Гравенберха. Салах вышел уже "на все готовое".

Линц. "Райффайзен Арена"

ЛАСК (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:3

Голы: Флекер, 14 - Нуньес, 56 (с пенальти), Диас, 63, Салах, 88

Группа F

"Вильярреал" одинаково плохо выглядит в Ла Лиге и Лиге Европы - вот главный вывод вечера. Абсолютно карикатурный футбол от испанцев: 60% владения мячом, но лишь один удар в створ ворот. Единственный же реальный момент Моралес запорол, тупо "зажав" пас.

При этом еще и оборона у "Субмарины" дырявая, что решето. Иоаннидис прорвался в одиночку сквозь всех и перебросил Рейну. Во втором тайме тоже в сольном проходе, но другого плана, отличился Спорар. И зачем увольняли Сетьена? Не в нем же проблема. Нельзя продавать на 115 млн, покупать на 15 - и сохранять после этого уровень.

Афины. "Спирос Луис"

"Панатинаикос" (Греция) - "Вильярреал" (Испания) - 2:0

Голы: Иоаннидис, 38, Спорар, 78

У "Ренна" есть проблемы на старте Лиги 1, но, видимо, там соперники посильнее "Маккаби". 19:4 по ударам отлично иллюстрируют ход игры.

Также матч ознаменовался шикарными дальними ударами хозяев. Блас и Трюффер забили, Теат пробил в штангу - и это только за первый тайм. Дальше еще Йылдырым удачно сходил на угловой - и интрига умерла окончательно. Легкая победа "Ренна".

Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" (Франция) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 3:0

Голы: Блас, 1, Трюффер, 31, Йылдырым, 55

Группа G

Обидчик сразу двух украинских клубов "Славия" ударно стартовала в группе. Матч проходил под настоящим ливнем, и пасовать низом было неудобно. Швейцарцы к этому не адаптировались, а чехи - да.

Масопуст открыл счет, сыграв на подборе после навеса; Огбу отличился после розыгрыша углового. "Серветт" в ответ не создал вообще ничего путного.

Ланси. "Стад де Женев"

"Серветт" (Шотландия) - "Славия Прага" (Чехия) - 0:2

Голы: Масопуст, 32, Огбу, 58

"Шериф" дал равный бой "Роме", старался ни в чем ей не уступать, и даже Макс Коваль ни разу не привез, но фаворит все равно победил.

Команды забили по голу после стандартов - "Роме" помог сильный навес Паредеса, а "Шерифу" суматоха в штрафной. Что же сделало разницу? Только тот факт, что форвард "Шерифа" Мбекели с семи метров попал в штангу, а вот Ромелу Лукаку в даже более сложной ситуации пробил, как надо. Это класс.

Тирасполь. "Большая спортивная арена"

"Шериф" (Молдова) - "Рома" (Италия) - 1:2

Голы: Товар, 57 - Кики, 45+4 (автогол), Лукаку, 65

Группа H

Лидирующий в Бундеслиге "Байер" подтвердил свою великолепную форму и в ЛЕ тоже. Чемпион Швеции капитулировал уже на стартовые 20 минут.

Виртц прорвался на ворота по центру; Адли удвоил счет после прорыва флангом; Бонифасе забил после высокого прессинга; Хоффман элегантно ударил с лету - и это только то, что забили. А сколько еще не забили? Счет вполне мог быть и 8:0.

Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" (Германия) - "Хакен" (Швеция) - 4:0

Голы: Виртц, 10, Адли, 16, Бонифасе, 66, Хоффман, 70

У Азербайджана последнее время победы на всех фронтах - и футбольном тоже. "Мольде" был смят под чистую. 20:5 по ударам, а если считать реально опасные ситуации, то там что-то вроде 10:0.

Лишь невысокое индивидуальное мастерство долго мешало "Карабаху" забить, но в итоге выручил тот, кто и всегда - для Леандро Андраде это уже третий гол в текущих еврокубках. На сей раз, правый хав из Кабо-Верде попал далеко не простым ударом на добивании.

Баку. Стадион им. Тофика Бахрамова

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия) - 1:0

Гол: Леандро Андраде, 55