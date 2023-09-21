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Лига Европы. Легия сенсационно обыгрывает Астон Виллу – Видео обзор матча
Домашнее поле самый сильный союзник
Фото: https://twitter.com/AVFCOfficial
"Астон Вилла" не смогла одержать победу над "Легией" в Варшаве (2:3). Поляки уезжают после первого тура Лиги Еврпы с 3-мя важными очками.
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Матч развивался стремительно: на 6-ой минуте счет был уже 1:1. Клубы еще обменялись после этого голами и только на 51-ой минуте Эрнест Мучи забил победный мяч.
Лига Европы 1 тур группового этапа
Легия – Астон Вилла 3:2
Голы: 3' П. Вшолек, 16', 51' Э. Мучи – 6' Д. Дуран 38' Л. Динь
В группе с командами выступают "Зриньськи" и "АЗ". Боснийский клуб одержал победу над нидерландским и разместился на вершине турнирной табилцы.
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