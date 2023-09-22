ЛЕ. Аякс и Марсель устроили перестрелку, Кочергин вышел на Аталанту, Спарта обыграла Арис, за который выступает россиянин

В 22:00 по киевскому времени в рамках 1-го тура Лиги Европы стартовало еще 8 поединков. Особое внимание привлекла к себе встреча между "Аяксом" и "Марселем", а также выход Владислава Кочергина в старте на поединок против "Аталанты". Обо всем по порядку.

"Аталанта" – "Ракув" 2:0

Голы: Де Кетеларе (49), Эдерсон (66)

Уверенная победа итальянской команды над польской. Если в первом тайме "Ракув" еще выстоял, то во втором треснул и пропустил дважды. Владислав Кочергин вышел со старта и ушел на скамейку на 61-й минуте. В своей группе "Аталанта" теперь первая, за ней поочередно идут "Спортинг", "Штурм" и "Ракув".

"Аякс" – "Марсель" 3:3

Голы: Боржес (9), Бергейс (20), Тейлор (52) – Клаусс (23), Обамеянг (38, 78)

Казалось бы, амстердамский клуб так здорово начал поединок, дважды забил, но еще до перерыва "Марсель" вернул ничью на табло. Во втором тайме обмен голами произошел еще раз. Ближе к победе был "Аякс", однако французы ответственнее подошли к реализации собственных моментов. "АЕК" первый в квартете, "Марсель" и "Аякс" идут следом…

"Брайтон" – "АЕК" 2:3

Голы: Жуан Педро (30; 67, с пенальти) – Сидибе (11), Гачинович (40), Понсе (84)

…А "Брайтон" замыкает эту четверку. У себя дома англичане не смогли обыграть греческий футбольный гранд. Дубля Жуана Педро не хватило даже для ничьи, "АЕК" вырвал победу в конце матча и, в принципе, организовал сенсацию.

"Вест Хэм" – "Бачка-Топола" 3:1

Голы: Петрович (66, автогол), Кудус (70), Соучек (82) – Станич (48)

Без особых проблем для фаворита. Лондонцы хоть и пропустили первыми в начале второй 45-минутки, но последовательно разбили скромных гостей. Теперь команда Мойеса возглавляет квартет, за "молотобойцами" расположился "Фрайбург", а у "Олимпиакоса" и "Бачки-Тополы" баллов в копилках пока нет.

"Олимпиакос Пирей" – "Фрайбург" 2:3

Голы: Эль-Кааби (40, 75) – Шаллай (9), Грифо (45+7), Филипп (86)

Немцы рисковали даже ничью из Греции не увезти. "Олимпиакос" смотрелся лучше, однако "Фрайбург" трижды выходил вперед по ходу матча. За это мы и любим футбол.

"Рейнджерс" – "Бетис" 1:0

Гол: Сима (68)

Очень тяжелая домашняя победа шотландцев. Они обязаны были громить испанцев где-то со счетом 3:1, но в итоге еле выстрадали скромные 1:0. "Рейнджерс" действовал конструктивно, интересно, по-бойцовски и опасно. Итоговый результат заслуженный.

"Спарта Прага" – "Арис" 3:2

Голы: Крейчи (20, 25), Витик (67) – Кокорин (11), Бабичка (90)

Россиянин Кокорин открыл счет в матче, но чешский гранд доказал, что его потуги тянут лишь на случайность. "Спарта" отыгралась еще до перерыва, в середине второго тайма забила третий и пропустила ничего не значащий гол на последней минуте основного времени. Пражская команда возглавляет свой квартет, "Рейнджерс" дышит в спину, "Арис" и "Бетис" – без очков.

"Штурм Грац" – "Спортинг" 1:2

Голы: Вик (58) – Декереш (76), Диоманде (84)

Австрийцы открыли счет, сушили игру, но минимально победить им не удалось. Португальцы были сильнее во всех компонентах и планово своего добились.