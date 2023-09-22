  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Очередной рекорд для немца

Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках

Фото: liverpoolfc.com

Новина українською

"Ливерпуль" в матче против "ЛАСК" (3:1) одержал 50-ю победу в еврокубках при Юргене Клоппе. Всего немец провел 437 поединков у руля "красных".

Клопп пришел в "Ливерпуль" в 2016-м. С тех пор клуб завоевал титул Премьер-лиги, один раз выиграл и дважды дошел до финала Лиги чемпионов, а также завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В АПЛ "Ливерпуль" идет на 3-м месте, отставая от первого "Сити" на 2 очка.

По теме
yellow-arrow
Тут вам не АПЛ. Брайтон - АЕК 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Одинаково беззащитны. Аякс - Марсель 3:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЕ. Аякс и Марсель устроили перестрелку, Кочергин вышел на Аталанту, Спарта обыграла Арис, за который выступает россиянин
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде