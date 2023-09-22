Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках

"Ливерпуль" в матче против "ЛАСК" (3:1) одержал 50-ю победу в еврокубках при Юргене Клоппе. Всего немец провел 437 поединков у руля "красных".

Клопп пришел в "Ливерпуль" в 2016-м. С тех пор клуб завоевал титул Премьер-лиги, один раз выиграл и дважды дошел до финала Лиги чемпионов, а также завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В АПЛ "Ливерпуль" идет на 3-м месте, отставая от первого "Сити" на 2 очка.