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Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках
Очередной рекорд для немца
Фото: liverpoolfc.com
"Ливерпуль" в матче против "ЛАСК" (3:1) одержал 50-ю победу в еврокубках при Юргене Клоппе. Всего немец провел 437 поединков у руля "красных".
Клопп пришел в "Ливерпуль" в 2016-м. С тех пор клуб завоевал титул Премьер-лиги, один раз выиграл и дважды дошел до финала Лиги чемпионов, а также завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.
В АПЛ "Ливерпуль" идет на 3-м месте, отставая от первого "Сити" на 2 очка.
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