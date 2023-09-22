Матч Заря - Гент стал антирекордным в первом туре еврокубков в плане посещаемости

Напомним, что "домашний" матч луганской Зари в первом туре Лиги конференций против бельгийского Гента 1:1 проходил в польском городе Люблин.

Арена "Люблин" вмещает 15 тыс. зрителей и является домашним стадионом для ФК "Мотор" и ФК "Гурник".

По данным источников, на матче присутствовали 539 зрителей, это наименьшее количество болельщиков на любом матче первого раунда еврокубков.