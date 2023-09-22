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Матч Заря - Гент стал антирекордным в первом туре еврокубков в плане посещаемости

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Слабая поддержка зрителей в Польше

Матч Заря - Гент стал антирекордным в первом туре еврокубков в плане посещаемости

Википедия

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, что "домашний" матч луганской Зари в первом туре Лиги конференций против бельгийского Гента 1:1 проходил в польском городе Люблин.
Арена "Люблин" вмещает 15 тыс. зрителей и является домашним стадионом для ФК "Мотор" и ФК "Гурник".

По данным источников, на матче присутствовали 539 зрителей, это наименьшее количество болельщиков на любом матче первого раунда еврокубков.

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В статье: Заря (Луганск) Гент
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Источник:
BuckarooBanzai

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Комментарии (1)
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ukrop68 (Львів)
22.09.2023 в 12:44
Після висерів "сонцесяйного" на Генасамблеї ООН,поляки випоказали повний ігнор! І правильно!
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