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Матч Заря - Гент стал антирекордным в первом туре еврокубков в плане посещаемости
Слабая поддержка зрителей в Польше
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Напомним, что "домашний" матч луганской Зари в первом туре Лиги конференций против бельгийского Гента 1:1 проходил в польском городе Люблин.
Арена "Люблин" вмещает 15 тыс. зрителей и является домашним стадионом для ФК "Мотор" и ФК "Гурник".
По данным источников, на матче присутствовали 539 зрителей, это наименьшее количество болельщиков на любом матче первого раунда еврокубков.
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Источник:BuckarooBanzai
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ukrop68 (Львів)
22.09.2023 в 12:44
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