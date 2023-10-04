Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские арбитры обслужат матч Лиги Европы Марсель - Брайтон
Можно сказать, топовый матч 2-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Украинская бригада арбитров будет работать на матче 2-го тура группового этапа
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козик.
Арбитр ВАР – Пиотр Ласик (Польша), ассистент ВАР – Томаш Квятковский (Польша).
Напомним, что матч состоится в четверг, 5 октября, и начнется в 19:45.
Популярное сейчас
- Украинским воинам передали вертолет Ми-2, который Мотор Сич пыталась скрыть от ВСУ
- Сколько надо лимонов, чтобы так было каждую неделю? Болельщики Челси с креативом комментируют первый гол Мудрика
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО