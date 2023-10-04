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Украинские арбитры обслужат матч Лиги Европы Марсель - Брайтон

Лига Европы
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Можно сказать, топовый матч 2-го тура

Украинские арбитры обслужат матч Лиги Европы Марсель - Брайтон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Марсель" (Франция) — "Брайтон" (Англия).

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Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козик.

Арбитр ВАР – Пиотр Ласик (Польша), ассистент ВАР – Томаш Квятковский (Польша).

Напомним, что матч состоится в четверг, 5 октября, и начнется в 19:45.

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В статье: Марсель Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
УАФ

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