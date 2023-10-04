Фрайбург – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 05.10.23

Лига Европы

Группа A, второй тур

5 октября, 19:45. "Европа-Парк Штадион" (Фрайбург)

Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Фрайбург - Вест Гем Смотреть трансляцию

Одно из самых интересных противостояний на групповом этапе Лиги Европы. В поединке сойдутся немецкий "Фрайбург", который в прошлом сезоне до последнего сражался в Бундеслиге за Лигу чемпионов, а также победитель Лиги конференций "Вест Хэм". Матч, в котором встречаются представители топовых европейских чемпионатов – здесь всегда есть на что обратить внимание.

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Новости Фрайбурга

"Бразильцы из Брайсгау" – именно такое прозвище у "Фрайбурга" – довольно неровно начали этот сезон Бундеслиги. В двух стартовых турах они заработали шесть очков, однако потом дважды подряд уступили. Сначала подопечные Штрайха посетили Штутгарт, где пропустили пять сухих голов, а потом еще и дома проиграли прямому конкуренту за зону ЛЧ "Боруссии" Д. В итоге, за шесть туров в активе команды 10 очков и пока восьмое место в чемпионате. Не критично, однако могло быть лучше.

А вот первый тур еврокубков выдался более чем удачным. В частности, с эмоциональной стороны. "Фрайбург" играл против "Олимпиакоса" в Греции, а это всегда тяжело под давлением горячих болельщиков. Немцы дважды выходили вперед, но соперник сравнивал счет. В конце концов джокер Филипп все-таки вырвал победу в том насыщенном поединке.

Кадры хозяев

У "Фрайбурга" есть две важные потери: представители сборной Германии и немецкой молодежки Гантер и Кайтель соответственно. Также в лазарете Кьере, Розенфельдере, Упгоффе, однако для тренера они явно не ассоциируются с первым выбором.

Новости Вест Хэма

"Молотобойцы" прекрасно стартовали в чемпионате. А особенно, учитывая прошлогодний провал в АПЛ. После четырех туров команда была вплотную к зоне Лиги чемпионов, однако затем пошли поединки против как раз тех же лидеров. Сначала было поражение от "Сити", потом - от "Ливерпуля". Пока подопечные Мойеса занимают седьмое место, тремя очками уступая четвертым "мерсисайдцам".

"Вест Хэм" в своем первом поединке Лиги Европы тоже забил трижды, однако тот матч развивался по другому сценарию. "Молотобойцы" очевидно преобладали сербский клуб "Бачка-Топола" как на бумаге, так и в течение первого тайма. Однако именно Фабянский первым вытащил мяч из сетки своих ворот на 48-й минуте. Это был очевидный толчок для лондонцев. От безысходности они стали еще больше атаковать. Как результат – забили трижды и победили.

Кадры гостей

Моесу грех жаловаться на наличие футболистов, ведь лазарет практически пуст. Там находится только Аарон Крессвелл, в активе которого в текущем сезоне лишь один тайм – как раз против "Бачки-Тополы" в первом туре. Тогда он и получил повреждение.

Последние пять матчей Фрайбурга и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

01.10. Фрайбург – Аугсбург 2:0 (Бундеслига)

24.09. Айнтрахт – Фрайбург 0:0 (Бундеслига)

21.09. Олимпиакос – Фрайбург 2:3 (ЛЕ)

16.09. Фрайбург – Боруссия Д 2:4 (Бундеслига)

07.09. Карлсруэ – Фрайбург 0:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

30.09. Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

27.09. Линкольн – Вест Хэм 0:1 (Кубок лиги)

24.09. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

21.09. Вест Хэм – Бачка-Топола 3:1 (ЛЕ)

16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

Личные встречи между соперниками

Команды ни разу не пересекались между собой. Небольшой еврокубковый опыт впервые свел их в официальных матчах.

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед 1 1 0 0 3-1 3 2 Фрайбург 1 1 0 0 3-2 3 3 Олимпиакос 1 0 0 1 2-3 0 4 Бачка-Топола 1 0 0 1 1-3 0

Ставки и коэффициенты на матч Фрайбург – Вест Хэм

Прогноз на матч Фрайбург – Вест Хэм от UA-Football

Следует ожидать тяжелую, сухую игру от обеих команд. Возможно, против более слабых соперников они привыкли больше атаковать, однако в этом случае будет выжидание своего момента. Пусть во втором туре еще не будет определяться лидер группы, однако и рисковать тоже им не выгодно. Это должно стать причиной не слишком результативного футбола. Прогноз: Тотал меньше 3 (Кф 1,75).