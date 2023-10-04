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Фрайбург – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 05.10.23
Встреча лидеров группы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа A, второй тур
5 октября, 19:45. "Европа-Парк Штадион" (Фрайбург)
Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4
Одно из самых интересных противостояний на групповом этапе Лиги Европы. В поединке сойдутся немецкий "Фрайбург", который в прошлом сезоне до последнего сражался в Бундеслиге за Лигу чемпионов, а также победитель Лиги конференций "Вест Хэм". Матч, в котором встречаются представители топовых европейских чемпионатов – здесь всегда есть на что обратить внимание.
Новости Фрайбурга
"Бразильцы из Брайсгау" – именно такое прозвище у "Фрайбурга" – довольно неровно начали этот сезон Бундеслиги. В двух стартовых турах они заработали шесть очков, однако потом дважды подряд уступили. Сначала подопечные Штрайха посетили Штутгарт, где пропустили пять сухих голов, а потом еще и дома проиграли прямому конкуренту за зону ЛЧ "Боруссии" Д. В итоге, за шесть туров в активе команды 10 очков и пока восьмое место в чемпионате. Не критично, однако могло быть лучше.
А вот первый тур еврокубков выдался более чем удачным. В частности, с эмоциональной стороны. "Фрайбург" играл против "Олимпиакоса" в Греции, а это всегда тяжело под давлением горячих болельщиков. Немцы дважды выходили вперед, но соперник сравнивал счет. В конце концов джокер Филипп все-таки вырвал победу в том насыщенном поединке.
Кадры хозяев
У "Фрайбурга" есть две важные потери: представители сборной Германии и немецкой молодежки Гантер и Кайтель соответственно. Также в лазарете Кьере, Розенфельдере, Упгоффе, однако для тренера они явно не ассоциируются с первым выбором.
Новости Вест Хэма
"Молотобойцы" прекрасно стартовали в чемпионате. А особенно, учитывая прошлогодний провал в АПЛ. После четырех туров команда была вплотную к зоне Лиги чемпионов, однако затем пошли поединки против как раз тех же лидеров. Сначала было поражение от "Сити", потом - от "Ливерпуля". Пока подопечные Мойеса занимают седьмое место, тремя очками уступая четвертым "мерсисайдцам".
"Вест Хэм" в своем первом поединке Лиги Европы тоже забил трижды, однако тот матч развивался по другому сценарию. "Молотобойцы" очевидно преобладали сербский клуб "Бачка-Топола" как на бумаге, так и в течение первого тайма. Однако именно Фабянский первым вытащил мяч из сетки своих ворот на 48-й минуте. Это был очевидный толчок для лондонцев. От безысходности они стали еще больше атаковать. Как результат – забили трижды и победили.
Кадры гостей
Моесу грех жаловаться на наличие футболистов, ведь лазарет практически пуст. Там находится только Аарон Крессвелл, в активе которого в текущем сезоне лишь один тайм – как раз против "Бачки-Тополы" в первом туре. Тогда он и получил повреждение.
Последние пять матчей Фрайбурга и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
- 01.10. Фрайбург – Аугсбург 2:0 (Бундеслига)
- 24.09. Айнтрахт – Фрайбург 0:0 (Бундеслига)
- 21.09. Олимпиакос – Фрайбург 2:3 (ЛЕ)
- 16.09. Фрайбург – Боруссия Д 2:4 (Бундеслига)
- 07.09. Карлсруэ – Фрайбург 0:1 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 30.09. Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 27.09. Линкольн – Вест Хэм 0:1 (Кубок лиги)
- 24.09. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
- 21.09. Вест Хэм – Бачка-Топола 3:1 (ЛЕ)
- 16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
Личные встречи между соперниками
Команды ни разу не пересекались между собой. Небольшой еврокубковый опыт впервые свел их в официальных матчах.
Турнирная таблица группы A
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Олимпиакос
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4
|Бачка-Топола
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Ставки и коэффициенты на матч Фрайбург – Вест Хэм
Прогноз на матч Фрайбург – Вест Хэм от UA-Football
Следует ожидать тяжелую, сухую игру от обеих команд. Возможно, против более слабых соперников они привыкли больше атаковать, однако в этом случае будет выжидание своего момента. Пусть во втором туре еще не будет определяться лидер группы, однако и рисковать тоже им не выгодно. Это должно стать причиной не слишком результативного футбола. Прогноз: Тотал меньше 3 (Кф 1,75).
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