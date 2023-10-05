Марсель – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Марсель" примет "Брайтон" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Французская команда толлько недавно назначила Дженнаро Гаттузо, но в Монако ему испортили дебют. Получится ли у итальянца завести "Марсель" и сможет ли "Брайтон" прийти в себя в этом сезоне. Подопечные Де Дзерби в 1-м туре уступили "АЕК".

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Матч второго тура Лиги Европы состоится в четверг, 5-го октября, в 19:45. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

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