Ливерпуль – Сент-Жилуаз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Ливерпуль" готовится брать следующие 3 очка в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Сент-Жиллуаз". Гости уже сыграли вничью с "Тулузой" (1:1), а "красные" уверенно обыграли "ЛАСК" (3:1). Вопрос остается только в том, сможет ли бельгийская команда сотворить чудо?

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Матч второго тура Лиги Европы состоится в четверг, 5-го октября, в 22:00. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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