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Ливерпуль – Сент-Жилуаз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ливерпуль – Сент-Жилуаз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.10.2023 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" готовится брать следующие 3 очка в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Сент-Жиллуаз". Гости уже сыграли вничью с "Тулузой" (1:1), а "красные" уверенно обыграли "ЛАСК" (3:1). Вопрос остается только в том, сможет ли бельгийская команда сотворить чудо?
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Матч второго тура Лиги Европы состоится в четверг, 5-го октября, в 22:00. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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