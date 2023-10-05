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Ливерпуль – Сент Жиллуаз. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 05.10.23
Возвращение второго по престижности еврокубка на "Энфилд"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа E, второй тур
5 октября, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
"Ливерпуль" впервые за семь лет проведет матч Лиги Европы на "Энфилде". В общем, болельщикам "мерсисайдцев" все равно, какой турнир. Они все равно придут поддержать команду. Даже несмотря на то, что в соперниках новичок европейского футбола. Однако довольно крепкий новичок, который очень быстро прогрессирует.
Новости Ливерпуля
По сравнению с прошлым сезоном текущую кампанию "мерсисайдцы" начали более, чем замечательно. В предыдущем туре у них даже был шанс выйти на лидерскую позицию АПЛ, однако они потеряли его. В том числе и под влиянием внешних факторов. “Ливерпуль” в меньшинстве забил чистый гол в гостях против “Тоттенхэм”, но взятие ворот неправомерно отменили. Еще два удаления досыпали соль на рану. В итоге команда занимает четвертое место с двумя очками отрыва от "Манчестер Сити". Неплохо, даже хорошо, однако осадок есть, что могло быть лучше.
В первом туре Лиги Европы пришлось поработать "мерсисайдцам". Они приехали в гости к ЛАСК Максима Таловерова и пропустили уже на 14-й минуте. Первый тайм подопечным Клоппа вообще не удался, а вот в перерыве немецкий наставник сменил свою команду. "Ливерпуль" зажал соперника на чужой половине поля. Также помогли замены, ведь половину основного состава составляли резервисты. Можно с уверенностью сказать, что это была тренерская победа.
Кадры хозяев
Три потери у "мерсисайдцев". Автор гола в матче против "Тоттенхэм" Гакпо не сыграет сегодня. Также в лазарете два испанца: Байчетич и Тьяго. Очень долго ожидают возвращения последнего в "Ливерпуле".
Новости Роял Унион Сент Жиллуаза
Два подряд отличных сезона выдал новичок бельгийского чемпионата. В прошлом розыгрыше команда завоевала бронзу первенства, хотя до последнего тура имела шанс на титул. "Сент Жиллуаз" потребовалась победа и к 89-й минуте матча против "Брюгге" они этот результат держали, однако в итоге проиграли 1:3. Несмотря на это психологически команда не упала. Пока она лидирует в Лиге Жюпиле. В частности, в последних трех матчах чемпионата "Роял Унион" заработал максимальные девять очков.
В Лиге Европы подопечные Блессина стартовали с четвертого квалификационного раунда, в котором по итогам двух матчей прошли "Лугано" (2:0, 1:0). А вот групповой этап могли начать и лучше. "Сент Жиллуаз" в номинально домашнем матче принимали середняка Лиги 1 "Тулузу". После пропущенного гола с пенальти удалось отыграться во втором тайме. Однако ничья – это все, на что наиграли бельгийцы.
Кадры гостей
Летний новичок команды, один из основных игроков Кастро-Монсес не сыграет из-за травмы. Также отсутствует и другой ключевой игрок Лапуссен. Под вопросом участие немецкого нападающего Экерта, который в ворота вышеупомянутого "Лугано" забил два мяча, а всего в этом сезоне у него на счету семь голов.
Последние пять матчей Ливерпуля и Сент Жиллуаза
Последние пять встреч хозяев
- 30.09. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)
- 27.09. Ливерпуль – Лестер 3:1 (Кубок лиги)
- 24.09. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
- 21.09. ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Лига Европы)
- 16.09. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 01.10. Сент Жиллуаз – Шарлеруа 3:1 (Лига Жюпиле)
- 28.09. РВДМ – Сент Жиллуаз 2:3 (Лига Жюпиле)
- 24.09. Серкль Брюгге – Сент Жиллуаз 0:2 (Лига Жюпиле)
- 21.09. Сент Жиллуаз – Тулуза 1:1 (Лига Европы)
- 16.09. Сент Жиллуаз – Генк 0:2 (Лига Жюпиле)
Личные встречи между командами
Коллективы между собой еще не играли. Более того, "Сент Жиллуаз" впервые за 64 года встретится в матче против английской команды. Тогда это были поединки против "Бирмингема" в Кубке Ярмарка.
Турнирная таблица группы E
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|Унион Сент Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|ЛАСК
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Сент Жиллуаз
Прогноз матча Ливерпуль – Сент Жиллуаз от UA-Football
Слишком много потерь у бельгийцев, чтобы надеяться на положительный результат на "Энфилде". Борьбу они навязать могут, однако вывезти хотя бы одно зачётное очко – вряд ли. “Мерсисайдцы” должны уверенно брать верх. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 3:1.
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