Ливерпуль – Сент Жиллуаз. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 05.10.23

Лига Европы

Группа E, второй тур

5 октября, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліверпуль - Сент Жиллуаз Смотреть трансляцию

"Ливерпуль" впервые за семь лет проведет матч Лиги Европы на "Энфилде". В общем, болельщикам "мерсисайдцев" все равно, какой турнир. Они все равно придут поддержать команду. Даже несмотря на то, что в соперниках новичок европейского футбола. Однако довольно крепкий новичок, который очень быстро прогрессирует.

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Новости Ливерпуля

По сравнению с прошлым сезоном текущую кампанию "мерсисайдцы" начали более, чем замечательно. В предыдущем туре у них даже был шанс выйти на лидерскую позицию АПЛ, однако они потеряли его. В том числе и под влиянием внешних факторов. “Ливерпуль” в меньшинстве забил чистый гол в гостях против “Тоттенхэм”, но взятие ворот неправомерно отменили. Еще два удаления досыпали соль на рану. В итоге команда занимает четвертое место с двумя очками отрыва от "Манчестер Сити". Неплохо, даже хорошо, однако осадок есть, что могло быть лучше.

В первом туре Лиги Европы пришлось поработать "мерсисайдцам". Они приехали в гости к ЛАСК Максима Таловерова и пропустили уже на 14-й минуте. Первый тайм подопечным Клоппа вообще не удался, а вот в перерыве немецкий наставник сменил свою команду. "Ливерпуль" зажал соперника на чужой половине поля. Также помогли замены, ведь половину основного состава составляли резервисты. Можно с уверенностью сказать, что это была тренерская победа.

Кадры хозяев

Три потери у "мерсисайдцев". Автор гола в матче против "Тоттенхэм" Гакпо не сыграет сегодня. Также в лазарете два испанца: Байчетич и Тьяго. Очень долго ожидают возвращения последнего в "Ливерпуле".

Новости Роял Унион Сент Жиллуаза

Два подряд отличных сезона выдал новичок бельгийского чемпионата. В прошлом розыгрыше команда завоевала бронзу первенства, хотя до последнего тура имела шанс на титул. "Сент Жиллуаз" потребовалась победа и к 89-й минуте матча против "Брюгге" они этот результат держали, однако в итоге проиграли 1:3. Несмотря на это психологически команда не упала. Пока она лидирует в Лиге Жюпиле. В частности, в последних трех матчах чемпионата "Роял Унион" заработал максимальные девять очков.

В Лиге Европы подопечные Блессина стартовали с четвертого квалификационного раунда, в котором по итогам двух матчей прошли "Лугано" (2:0, 1:0). А вот групповой этап могли начать и лучше. "Сент Жиллуаз" в номинально домашнем матче принимали середняка Лиги 1 "Тулузу". После пропущенного гола с пенальти удалось отыграться во втором тайме. Однако ничья – это все, на что наиграли бельгийцы.

Кадры гостей

Летний новичок команды, один из основных игроков Кастро-Монсес не сыграет из-за травмы. Также отсутствует и другой ключевой игрок Лапуссен. Под вопросом участие немецкого нападающего Экерта, который в ворота вышеупомянутого "Лугано" забил два мяча, а всего в этом сезоне у него на счету семь голов.

Последние пять матчей Ливерпуля и Сент Жиллуаза

Последние пять встреч хозяев

30.09. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

27.09. Ливерпуль – Лестер 3:1 (Кубок лиги)

24.09. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

21.09. ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Лига Европы)

16.09. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.10. Сент Жиллуаз – Шарлеруа 3:1 (Лига Жюпиле)

28.09. РВДМ – Сент Жиллуаз 2:3 (Лига Жюпиле)

24.09. Серкль Брюгге – Сент Жиллуаз 0:2 (Лига Жюпиле)

21.09. Сент Жиллуаз – Тулуза 1:1 (Лига Европы)

16.09. Сент Жиллуаз – Генк 0:2 (Лига Жюпиле)

Личные встречи между командами

Коллективы между собой еще не играли. Более того, "Сент Жиллуаз" впервые за 64 года встретится в матче против английской команды. Тогда это были поединки против "Бирмингема" в Кубке Ярмарка.

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Ливерпуль 1 1 0 0 3-1 3 2 Унион Сент Жиллуаз 1 0 1 0 1-1 1 3 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1 4 ЛАСК 1 0 0 1 1-3 0

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Сент Жиллуаз

Прогноз матча Ливерпуль – Сент Жиллуаз от UA-Football

Слишком много потерь у бельгийцев, чтобы надеяться на положительный результат на "Энфилде". Борьбу они навязать могут, однако вывезти хотя бы одно зачётное очко – вряд ли. “Мерсисайдцы” должны уверенно брать верх. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 3:1.