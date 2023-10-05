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Під наглядом українських суддів. Марсель - Брайтон. Онлайн LIVE пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи
Марсель - Брайтон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Це топ-матч на рівні Ліги Європи. Родзинки додає той факт, що його довірили судити українській бригаді арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.
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Матч Ліги Європи відбудеться у четвер, п'ятого вересня, о 19:45. Пряму онлайн відеотрансляцію забезпечить відеосервіс MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Ліга Європи
"Марсель" 19:45 "Брайтон"
Відеотрансляція - MEGOGO
Трансляція матчу Марсель - БрайтонСмотреть трансляцию
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