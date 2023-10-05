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Під наглядом українських суддів. Марсель - Брайтон. Онлайн LIVE пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи

Лига Европы
(1 голосов)

Марсель - Брайтон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Під наглядом українських суддів. Марсель - Брайтон. Онлайн LIVE пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Це топ-матч на рівні Ліги Європи. Родзинки додає той факт, що його довірили судити українській бригаді арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

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Матч Ліги Європи відбудеться у четвер, п'ятого вересня, о 19:45. Пряму онлайн відеотрансляцію забезпечить відеосервіс MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Ліга Європи

"Марсель" 19:45 "Брайтон"

Відеотрансляція - MEGOGO

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Трансляція матчу Марсель - Брайтон
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