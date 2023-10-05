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Фрайбург – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фрайбург - Вест Хэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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Немецко-английское противостояние в Лиге Европы. Один из топ-матчей игрового дня.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 5 сентября, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Лига Европы
Фрайбург 19:45 Вест Хэм
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Фрайбург - Вест ГемСмотреть трансляцию
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