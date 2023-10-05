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Мольде – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Мольде - Байер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" сейчас показывает один из лучших футболов в Европе. Как с этим справится норвежский "Мольде"?
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 5 сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Лига Европы
"Мольде" 22:00 "Байер"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Мольде - БайєрСмотреть трансляцию
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