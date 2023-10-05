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Рома – Серветт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Серветт: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
ANSA
Команда Жозе Моуриньо проэкзаменирует швейцарских ноунеймов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 5 сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Лига Европы
"Рома" 22:00 "Серветт"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Рома - СерветтСмотреть трансляцию
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