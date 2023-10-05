Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис – Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Бетис - Спарта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Чешская "Спарта" попытается удивить "Бетис" на его поле в матче второго тура Лиги Европы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 5 сентября, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 6.
Лига Европы
"Бетис" 19:45 "Спарта"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Бетіс - СпартаСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Брейдаблик — Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 05.10.2023
- Тренер Антверпена: Мы пошли отдыхать со счетом 2:0
- Обошел Шевченко. Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в Лиге чемпионов
- Ливерпуль – Сент Жиллуаз. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 05.10.23
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 01:40 Зарубежные Ливерпуль – Сент-Жилуаз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- 01:26 Зарубежные Марсель – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- 21:23 Зарубежные Антверпен – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн