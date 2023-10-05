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Команда Кочергина. Ракув - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ракув - Штурм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - rakow.com/
Чемпион Польши с нашим Владиславом Кочергиным сыграет против традиционно сбалансированного представителя Австрии.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 5 сентября, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 9.
Лига Европы
"Ракув" 19:45 "Штурм"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Ракув - ШтурмСмотреть трансляцию
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