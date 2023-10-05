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Коваль против обидчика украинцев. Славия – Шериф. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги Европы
Славия - Шериф: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Massimo Cebrelli
"Шериф" Максима Коваля сыграет против "Славии", которая по пути в группу Лиги Европы прошла двух представителей УПЛ.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 5 сентября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 9.
Лига Европы
"Славия" 22:00 "Шериф"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Славія - ШерифСмотреть трансляцию
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