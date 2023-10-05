Лига Европы. Спокойная победа Ливерпуля, выход в основе Таловерова и 10 голов в квартете G

Несколько слов о матчах 2-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.

Группа E

"Ливерпуль" (Англия) – "Сент-Жиллуаз" (Бельгия) 2:0

Голы: Гравенберх (44), Жота (90+2)

Большой интерес вызвала битва братьев Макаллистеров. Правда, пересечься Кевину и Алексису удалось лишь во втором тайме, когда Клопп выпустил чемпиона мира на замену. Ничего экстраординарного для громких заголовков. "Ливерпуль" провел хороший уверенный матч, англичане контролировали ситуацию на поле – "Сент-Жиллуаз" особо не беспокоил Алиссона. Под занавес первой 45-минутки с передачи капитана "красных" Трента Александра-Арнольда отличился новичок команды Райан Гравенберх. Точку под занавес встречи поставил Жота.

"Тулуза" (Франция) – "ЛАСК" (Австрия) 1:0

Гол: Суасо (31)

Максим Таловеров вышел в основе на этот поединок. Увы, "Тулуза" расстроила украинского защитника и его партнеров по обороне. "Ливерпуль" возглавляет группу с 6 очками, "Тулуза" идет следом с 4 баллами, "Сент-Жиллуаз" (1) и "ЛАСК" (0) – сразу за ними.

Two wins from two in the #UEL ✊ pic.twitter.com/yQgQpIykoy — Liverpool FC (@LFC) October 5, 2023

Группа F

"Вильярреал" (Испания) – "Ренн" (Франция) 1:0

Гол: Серлот (36)

Можно с уверенностью констатировать, что "Вильярреалу" знатно подфартило. Лучше выглядел "Ренн", но реализация сильно подвела французов. Они могли забивать как минимум дважды.

"Маккаби Хайфа" (Израиль) – "Панатинаикос" (Греция) 0:0

Ближе к победе в своих домашних стенах были израильтяне. Тем не менее, "Панатинаикосу" удалось сдержать "Маккаби". Греки лидируют в квартете (4), "Вильярреал" дышит в спину (3), "Ренн" на третьем месте только из-за разницы мячей (3), а команда из Хайфы на дне таблицы с 1 зачетным пунктом.

Группа G

"Рома" (Италия) – "Серветт" (Швейцария) 4:0

Голы: Лукаку (21), Белотти (46, 59), Пеллегрини (52)

Римляне уничтожили швейцарскую команду. В первом тайме забил герой мемов Ромелу Лукаку, а после перерыва банду Моуриньо прорвало по полной программе. Например, Белотти выстрелил дублем.

"Славия" (Чехия) – "Шериф" (Молдова) 6:0

Голы: Хитил (4, 71), Огбу (7), Гарананга (39, автогол), Шранц (47), Доудера (58)

Пражский коллектив не заметил соперника из Молдовы. Такое впечатление, что "Славия" устроила заочное параллельное соревнование с "Ромой" – кто забьет больше. В любом случае, чешский гранд его выиграл. "Славия" и "Рома" имеют по 6 очков, у "Серветта" и "Шерифа" баллов нет.

Группа H

"Мольде" (Норвегия) – "Байер" (Германия) 1:2

Голы: Брейвик (87) – Фримпонг (14), Телла (18)

Для сегодняшнего "Байера" Хаби Алонсо норвежский "Мольде" – не особо интересный вызов. Два гола в первом тайме, а дальше уверенная игра по счету от немцев. Правда, в самом конце матча подопечные испанца таки пропустили.

"Хеккен" (Швеция) – "Карабах" (Азербайджан) 0:1

Гол: Жуниньо (70)

В целом, поединок получился, скорее, ничейным, однако "Карабах" таки открыл счет в середине второй половины встречи и забрал три очка. Леверкузен – первый с 6 из 6, команда из Агдама уступает по разнице мячей, а "Мольде" и "Хекке" пока без очков.

Schluss! ???? Wir gewinnen mit 2:1 und nehmen 3️⃣ Punkte aus Norwegen mit nach Hause. ????????#MOLB04 1:2 pic.twitter.com/hbiI68PAVL — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) October 5, 2023