Лига Европы. Спокойная победа Ливерпуля, выход в основе Таловерова и 10 голов в квартете G

Несколько слов о матчах 2-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.

Группа E

"Ливерпуль" (Англия) – "Сент-Жиллуаз" (Бельгия) 2:0

Голы: Гравенберх (44), Жота (90+2)

Большой интерес вызвала битва братьев Макаллистеров. Правда, пересечься Кевину и Алексису удалось лишь во втором тайме, когда Клопп выпустил чемпиона мира на замену. Ничего экстраординарного для громких заголовков. "Ливерпуль" провел хороший уверенный матч, англичане контролировали ситуацию на поле – "Сент-Жиллуаз" особо не беспокоил Алиссона. Под занавес первой 45-минутки с передачи капитана "красных" Трента Александра-Арнольда отличился новичок команды Райан Гравенберх. Точку под занавес встречи поставил Жота.

"Тулуза" (Франция) – "ЛАСК" (Австрия) 1:0

Гол: Суасо (31)

Максим Таловеров вышел в основе на этот поединок. Увы, "Тулуза" расстроила украинского защитника и его партнеров по обороне. "Ливерпуль" возглавляет группу с 6 очками, "Тулуза" идет следом с 4 баллами, "Сент-Жиллуаз" (1) и "ЛАСК" (0) – сразу за ними.

Two wins from two in the #UEL ✊ pic.twitter.com/yQgQpIykoy