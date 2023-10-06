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Белотти и Пакета - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
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УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели

Белотти и Пакета - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

твиттер Лига Европы

UA-Футбол
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УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

  • Хавбек "Вест Хэма" Лукас Пакета забил гол в матче с "Фрайбургом" (2:1).
  • Защитник "Аталанты" Маттео Руджери забил победный гол в матче со "Спортингом" (2:1).
  • Форвард "Ромы" Андреа Белотти сделал дубль в матче с "Серветтом" (4:0).
  • Хавбек "Славии" Моймир Хитил сделал дубль в матче с "Шерифом" (6:0).
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