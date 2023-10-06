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Белотти и Пакета - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели
твиттер Лига Европы
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
- Хавбек "Вест Хэма" Лукас Пакета забил гол в матче с "Фрайбургом" (2:1).
- Защитник "Аталанты" Маттео Руджери забил победный гол в матче со "Спортингом" (2:1).
- Форвард "Ромы" Андреа Белотти сделал дубль в матче с "Серветтом" (4:0).
- Хавбек "Славии" Моймир Хитил сделал дубль в матче с "Шерифом" (6:0).
⬆️ Paquetá's flying opener— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 5, 2023
???? Ruggeri's sweeping winner
???? Belotti at the double
↔️ Chytil opens and closes the scoring
Who gets your #UELPOTW vote? Click below to have your say ????️@hankookreifen || #UEL
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