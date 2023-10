Белотти и Пакета - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

⬆️ Paquetá's flying opener

???? Ruggeri's sweeping winner

???? Belotti at the double

↔️ Chytil opens and closes the scoring



Who gets your #UELPOTW vote? Click below to have your say ????️@hankookreifen || #UEL