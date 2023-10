Известно имя игрока недели в Лиге Европы. Им стал игрок Славии

УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге Европы. Им стал Моймир Хитил из "Славии" оформивший дубль в ворота "Шерифа" (6:0).

За звание с ним соперничали Андреа Белотти ("Рома"), Лукас Пакета ("Вест Хэм") и Маттео Руджери ("Аталанта"). Первый оформил дубль в ворота "Серветта" (4:0), второй забил "Фрайбургу" (2:1), а третий – "Спортингу" (2:1).

Моймир Хитил провел в этом сезоне за "Славию" 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.

Напомним, что игроком недели в Лиге чемпионов стал Альваро Мората, оформивший дубль в ворота "Фейеноорда" (3:2).

Mojmír Chytil wins #UEL Player of the Week