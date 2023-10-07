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Известно имя игрока недели в Лиге Европы. Им стал игрок Славии
Обошел Белотти, Пакета и Руджери
Фото: twitter.com/slaviaofficial
УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге Европы. Им стал Моймир Хитил из "Славии" оформивший дубль в ворота "Шерифа" (6:0).
За звание с ним соперничали Андреа Белотти ("Рома"), Лукас Пакета ("Вест Хэм") и Маттео Руджери ("Аталанта"). Первый оформил дубль в ворота "Серветта" (4:0), второй забил "Фрайбургу" (2:1), а третий – "Спортингу" (2:1).
Моймир Хитил провел в этом сезоне за "Славию" 15 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.
Напомним, что игроком недели в Лиге чемпионов стал Альваро Мората, оформивший дубль в ворота "Фейеноорда" (3:2).
???? Mojmír Chytil wins #UEL Player of the Week with his goalscoring antics ⚽️⚽️@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/l6Iev7hqhQ— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 6, 2023
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