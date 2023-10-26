Брайтон – Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аякс" теперь в очень плохом состоянии, но команда все еще готова бороться за нужный результат. В третьем туре Лиги Европы соперник очень серьезный – "Брайтон".

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Матч третьего тура Лиги конференций состоится в четверг, 26 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы

Трансляция - MEGOGO Футбол 2