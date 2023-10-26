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Брайтон – Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Брайтон - Аякс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: пресслужби ФК "Брайтон"
"Аякс" теперь в очень плохом состоянии, но команда все еще готова бороться за нужный результат. В третьем туре Лиги Европы соперник очень серьезный – "Брайтон".
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Матч третьего тура Лиги конференций состоится в четверг, 26 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Лига Европы
"Брайтон" 22:00 "Аякс"
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Брайтон - АяксСмотреть трансляцию
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