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Рома - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Славия.: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых интересных поединков 3-го тура Лиги Европы, в котором сойдутся два лидера группы G – римская "Рома" примет пражскую "Славию".
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У обеих команд после двух туров по 6 очков, и победитель сегодня фактически может оформить выход в весеннюю часть турнира.
Матч третьего тура Лиги конференций состоится в четверг, 26 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Лига Европы
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Штурм - АталантаСмотреть трансляцию
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