Рома - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Один из самых интересных поединков 3-го тура Лиги Европы, в котором сойдутся два лидера группы G – римская "Рома" примет пражскую "Славию".

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У обеих команд после двух туров по 6 очков, и победитель сегодня фактически может оформить выход в весеннюю часть турнира.

Матч третьего тура Лиги конференций состоится в четверг, 26 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

Лига Европы

"Рома" 19:45 "Славия"

Трансляция - MEGOGO Футбол 5