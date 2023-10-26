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Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции

Лига Европы
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Игровой день в Лиге Европы был богат на сенсации

Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Milos Bicanski

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Группа А

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1

Голы: Фортунис, 33, Огбонна, 45+1 (автогол) - Лукас Пакета, 87

Этот счет не значит, что "Оли" сильнее победителя ЛК, но дает понять, что играть неосновным составом в ЛЕ "Молотобойцы" не могут. Слишком сильная оппозиция.

Фортунис в одиночку прошел защиту "Вест Хэма" в конце первого тайма, после чего Огбонна срезал в свои ворота прострел с фланга. Лукас Пакета пушечным ударом один гол отыграл, но бразилец появился на поле слишком поздно. Да и другие тоже.

Бачка Топола. "ТСК Арена"

ТСК (Сербия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:3

Голы: Петрович, 13 - Грифо, 49 (с пенальти), 59, 73

А вот это бенефис 30-летнего итальянца Винченцо Грифо. Хавбек играет так. что Спаллетти пора ему позвонить. Один гол с пенальти, один со штрафного и еще раз Грифо спокойно замкнул навес с правого фланга - и так "Фрайбург" догнал в таблице "Вест Хэм".

Касательно сербов, то они здорово начали и открыли счет после чудовищной игры Матиаса Гинтера на фланге, но на второй тайм их просто не хватило. Не их уровень.

Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции - изображение 1

Группа В

Марсель. "Велодром"

"Марсель" (Франция) - АЕК (Греция) - 3:1

Голы: Витинья, 27, Арит, 60 (с пенальти), Верету, 69 (с пенальти) - Пинеда, 53

Здесь абсолютно справедливая победа французов. АЕК превосходил "Марсель" только на небольшом отрезке в начале второго тайма, и венцом его усилий стал гол Пинеды. Вскоре после этого греков подвел вратарь Станкович, заработавший удаление, и интрига умерла. Терпеть вдесятером АЕК оказался неспособен.

В составе "Марселя" хвалим нападающего Витинью - он открыл счет, замкнув прострел, а во второй половине спровоцировал Станковича на тот-самый фол, заработав пенальти и красную голкиперу.

Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции - изображение 2

Группа С

Прага. "Дженерали Арена"

"Спарта" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0

Эта ничья не порадовала ни чехов, ни шотландцев, но она справедлива. "Спарта" лучше играла в первой половине, но даже самые убойные шансы, вроде двойного момента Бирманчевича и Лачи, хозяевам реализовать не удалось. Вратарь Джек Батленд - герой вечера.

"Рейнджерс", в свою очередь, подравняли игру после перерыва, и именно им удалось создать главный момент последних минут - это Данило пробил в перекладину с близкого расстояния. В общем, все по делу.

Лимассол. "Альфамега"

"Арис" (Кипр) - "Бетис" (Испания) - 0:1

Гол: Айосе Перес, 75

"Бетис" неожиданно выпустил основу на Кипре, но даже так еле-еле одолел "Арис". Киприоты по ходу матча дважды пробивали в каркас, в том числе - на последних минутах, когда гости уже играли строго на отбой.

Решающий гол в быстрой атаке провел Айосе Перес - он добил мяч после удара юного Диао в перекладину. Еще один убойный момент у "Бетиса" упустил Абнер в начале второго тайма. Беспроигрышная серия зелено-белых достигла 8 поединков.

Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции - изображение 3

Группа D

Грац. "Меркур Арена"

"Штурм" (Австрия) - "Аталанта" (Италия) - 2:2

Голы: Прасс, 13, Влодарчик, 80 (с пенальти) - Муриэль, 34, 45+7 (с пенальти)

"Аталанта" с 52-й минуты играла в большинсте, еще и ведя в счете 2:1, но не удержала преимущество. Кого надо винить? Ну да, это Колашинац сыграл рукой, привезя на свои ворота пенальти, но глобально вопрос к форвардам, которые не забили за 40 минут игры 11 на 10.

Единственный, кто сегодня порадовал у бергамасков - это ветеран Луис Муриэль. Пусть у него на глаз 5-7 лишних кило, но вы видели, как он убрал защитника и пробил в эпизоде с первым голом? На такое способны только настоящие мастера!

Сосновец. "Арселор-Миттал Парк"

"Ракув" (Польша) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

Голы: Пьясецкий, 79 - Коатес, 14

Полякам очень повезло на старте - в Дьокереша вселился Найджел де Йонг, и он просто наступил на ахилл оппоненту. Итог - удаление на 4-й минуте.

В меньшинстве и на чужом поле "Спортингу" было сложно показать преимущество в классе. Все, что сумели - это гол двухметрового Коатеса после подачи с углового. "Ракув", в свою очередь, провел почти всю игру на чужой половине, но забить мешала нехватка класса. Выручив поляков наш Влад Кочергин - ему удался идеальный прострел в падении на Пьясецкого.

Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции - изображение 4

Группа H

Мольде. "Акер"

"Мольде" (Норвегия) - "Хакен" (Швеция) - 5:1

Голы: Гульдбрандсен, 6, Эйкрем, 27, 55, Брейвик, 30, Бьорнбак, 90+3 - Сонко, 21

Прошлогодние чемпионы Норвегии и Швеции устроили матч эстетских голов. Эйкрем один мяч забил метров с 24-25, а второй - прямым ударом со штрафного. Еще один шедевр сотворил Брейвик, которому не помешал даже острейший угол. 18-летний талант "Хакена" Сонко ответил на это двумя сольными проходами с ударами - один раз попал в сетку, другой в штангу.

В общем, красоты насмотрелись на неделю вперед. В таблице же "Мольде" сохранил шансы на выход из группы; "Хакен", кажется, вылетает.

Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции - изображение 5
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В статье: Олимпиакос (Пирей) Аталанта (Бергамо) Спарта (Прага) Марсель Бетис (Севилья) Фрайбург Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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