Лига Европы. Ассист Кочергина спас Ракув, бенефис Грифо, поражение Вест Хэма в Греции

Группа А

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1

Голы: Фортунис, 33, Огбонна, 45+1 (автогол) - Лукас Пакета, 87

Этот счет не значит, что "Оли" сильнее победителя ЛК, но дает понять, что играть неосновным составом в ЛЕ "Молотобойцы" не могут. Слишком сильная оппозиция.

Фортунис в одиночку прошел защиту "Вест Хэма" в конце первого тайма, после чего Огбонна срезал в свои ворота прострел с фланга. Лукас Пакета пушечным ударом один гол отыграл, но бразилец появился на поле слишком поздно. Да и другие тоже.

Бачка Топола. "ТСК Арена"

ТСК (Сербия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:3

Голы: Петрович, 13 - Грифо, 49 (с пенальти), 59, 73

А вот это бенефис 30-летнего итальянца Винченцо Грифо. Хавбек играет так. что Спаллетти пора ему позвонить. Один гол с пенальти, один со штрафного и еще раз Грифо спокойно замкнул навес с правого фланга - и так "Фрайбург" догнал в таблице "Вест Хэм".

Касательно сербов, то они здорово начали и открыли счет после чудовищной игры Матиаса Гинтера на фланге, но на второй тайм их просто не хватило. Не их уровень.

Группа В

Марсель. "Велодром"

"Марсель" (Франция) - АЕК (Греция) - 3:1

Голы: Витинья, 27, Арит, 60 (с пенальти), Верету, 69 (с пенальти) - Пинеда, 53

Здесь абсолютно справедливая победа французов. АЕК превосходил "Марсель" только на небольшом отрезке в начале второго тайма, и венцом его усилий стал гол Пинеды. Вскоре после этого греков подвел вратарь Станкович, заработавший удаление, и интрига умерла. Терпеть вдесятером АЕК оказался неспособен.

В составе "Марселя" хвалим нападающего Витинью - он открыл счет, замкнув прострел, а во второй половине спровоцировал Станковича на тот-самый фол, заработав пенальти и красную голкиперу.

Группа С

Прага. "Дженерали Арена"

"Спарта" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0

Эта ничья не порадовала ни чехов, ни шотландцев, но она справедлива. "Спарта" лучше играла в первой половине, но даже самые убойные шансы, вроде двойного момента Бирманчевича и Лачи, хозяевам реализовать не удалось. Вратарь Джек Батленд - герой вечера.

"Рейнджерс", в свою очередь, подравняли игру после перерыва, и именно им удалось создать главный момент последних минут - это Данило пробил в перекладину с близкого расстояния. В общем, все по делу.

Лимассол. "Альфамега"

"Арис" (Кипр) - "Бетис" (Испания) - 0:1

Гол: Айосе Перес, 75

"Бетис" неожиданно выпустил основу на Кипре, но даже так еле-еле одолел "Арис". Киприоты по ходу матча дважды пробивали в каркас, в том числе - на последних минутах, когда гости уже играли строго на отбой.

Решающий гол в быстрой атаке провел Айосе Перес - он добил мяч после удара юного Диао в перекладину. Еще один убойный момент у "Бетиса" упустил Абнер в начале второго тайма. Беспроигрышная серия зелено-белых достигла 8 поединков.

Группа D

Грац. "Меркур Арена"

"Штурм" (Австрия) - "Аталанта" (Италия) - 2:2

Голы: Прасс, 13, Влодарчик, 80 (с пенальти) - Муриэль, 34, 45+7 (с пенальти)

"Аталанта" с 52-й минуты играла в большинсте, еще и ведя в счете 2:1, но не удержала преимущество. Кого надо винить? Ну да, это Колашинац сыграл рукой, привезя на свои ворота пенальти, но глобально вопрос к форвардам, которые не забили за 40 минут игры 11 на 10.

Единственный, кто сегодня порадовал у бергамасков - это ветеран Луис Муриэль. Пусть у него на глаз 5-7 лишних кило, но вы видели, как он убрал защитника и пробил в эпизоде с первым голом? На такое способны только настоящие мастера!

Сосновец. "Арселор-Миттал Парк"

"Ракув" (Польша) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1

Голы: Пьясецкий, 79 - Коатес, 14

Полякам очень повезло на старте - в Дьокереша вселился Найджел де Йонг, и он просто наступил на ахилл оппоненту. Итог - удаление на 4-й минуте.

В меньшинстве и на чужом поле "Спортингу" было сложно показать преимущество в классе. Все, что сумели - это гол двухметрового Коатеса после подачи с углового. "Ракув", в свою очередь, провел почти всю игру на чужой половине, но забить мешала нехватка класса. Выручив поляков наш Влад Кочергин - ему удался идеальный прострел в падении на Пьясецкого.

Группа H

Мольде. "Акер"

"Мольде" (Норвегия) - "Хакен" (Швеция) - 5:1

Голы: Гульдбрандсен, 6, Эйкрем, 27, 55, Брейвик, 30, Бьорнбак, 90+3 - Сонко, 21

Прошлогодние чемпионы Норвегии и Швеции устроили матч эстетских голов. Эйкрем один мяч забил метров с 24-25, а второй - прямым ударом со штрафного. Еще один шедевр сотворил Брейвик, которому не помешал даже острейший угол. 18-летний талант "Хакена" Сонко ответил на это двумя сольными проходами с ударами - один раз попал в сетку, другой в штангу.

В общем, красоты насмотрелись на неделю вперед. В таблице же "Мольде" сохранил шансы на выход из группы; "Хакен", кажется, вылетает.