Лига Европы. Ливерпуль и Байер уничтожили своих оппонентов с одинаковым счетом

Несколько слов о матчах 3-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.

Группа E

"Ливерпуль" – "Тулуза" 5:1

Голы: Жота (9), Эндо (30), Нуньес (34), Гравенберх (65), Салах (90+3) – Даллинга (16)

Клопп традиционно пошел на ротацию в рамках поединка второго по значимости клубного европейского турнира. Даже неосновным составом "Ливерпуль" легко расправился на "Энфилде" с "Тулузой". Еще до перерыва болельщики на стадионе увидели 4 гола, 3 из которых забили "красные". Мемным получилось попадание Нуньеса в штангу в моменте перед забитым мячом Гравенберха – Дарвин, обыграв вратаря, умудрился пробить в каркас пустых ворот. А эффектным вышел гол Салаха в компенсированное время, результативной контратаке похлопал даже Клопп.

Группа E

"Юнион Сент-Жиллуаз" – "ЛАСК" 2:1

Голы: Пуэртас (83, с пенальти), Берджесс (90+5) – Усор (24)

Украинский защитник Максим Таловеров вышел в основе. В середине первого тайма его команде удалось открыть счет, спустя несколько минут ответный гол хозяев был отменен после вмешательства VAR. Впрочем, под занавес встречи Пуэртас все-таки сравнял цифры на табло с пенальти. А в компенсированное время Пуэртас еще и ассистировал Берджессу. Рабочий камбэк хозяев.

"Ливерпуль" с максимумом очков возглавляет квартет, "Сент-Жиллуаз" – второй (4), "Тулуза" на третьей строчке (4), у нее хуже разница мячей, а ЛАСК Таловерова замыкает таблицу (0).

Группа G

"Рома" – "Славия Прага" 2:0

Голы: Бове (1), Лукаку (17)

Подопечные Жозе Моуриньо закинули два мяча чешскому гранду в самом начале поединка, постарались Бове и Лукаку, в обоих случаях ассистентом выступил Эль-Шаарави. "Рома" спокойно довела матч до победы.

Группа G

"Шериф" – "Серветт" 1:1

Голы: Анкейе (80) – Кривелли (41)

Швейцарская команда открыла счет под конец первого тайма, а молдаване сравняли его под занавес второго. Ближе к победе однозначно были гости, но забить больше у них не получилось. "Рома" лидирует с 9 очками из 9 возможных, "Славия" вторая с 6 пунктами, "Серветт" и "Шериф" на дне – у них по 1 баллу.

Группа H

"Байер" – "Карабах" 5:1

Голы: Вирц (5), Гримальдо (29, 55), Бонифейс (35), Тапсоба (58) – Байрамов (16, с пенальти)

Коллектив Хаби Алонсо мокрого места не оставил от "Карабаха". На гол Вирца с пенальти ответил Байрамов, но дальше "фармацевты" методично стирали гостей с поля своего стадиона, гол за голом. Кстати, Флориан еще и три ассиста на свой счет записал. "Байер" прет вперед со страшной силой. Естественно, у банды Алонсо 9 из 9. Дальше расположились "Карабах" (6), "Молде" (3), и "Хеккен" (0).

Группа B

"Брайтон" – "Аякс" 2:0

Голы: Жуан Педро (42), Фати (53)

Трудно объяснить, что происходит с "Аяксом". Амстердамцы идут на дне турнирной таблице в чемпионате Нидерландов, не могут собраться и на еврокубок. Подопечные Де Дзерби забили перед уходом на перерыв и сразу же по выходу из раздевалки, автографом за "Брайтон" в ЛЕ теперь может похвастаться арендованный у "Барселоны" Ансу Фати, два гола в АПЛ у него уже есть.

Тем не менее, возглавляет группу "Марсель" (5). Следом идут "АЕК" и "Брайтон", по 4 очка. У "Аякса" 2 пункта. Как видим, все очень плотно в квартете B после 3 туров.

