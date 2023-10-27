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Лукаку снова забил. Рома – Славия 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Рома - Славия ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Лукаку снова забил. Рома – Славия 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуриньо считает "Славию" вполне достойным соперником. Соперником уровня Лиги чемпионов. Однако в очном противостоянии команда португальца без проблем разобралась с чехами. Один из голов забил безудержный в Лиге Европы Ромелу Лукаку.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча Лиги Европы.

Группа G

"Рома" – "Славия Прага" 2:0

Голы: Бове (1), Лукаку (17)

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В статье: Лига Европы Рома (Рим) Славия (Прага)
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