Лукаку снова забил. Рома – Славия 2:0. Обзор матча и видео голов

Жозе Моуриньо считает "Славию" вполне достойным соперником. Соперником уровня Лиги чемпионов. Однако в очном противостоянии команда португальца без проблем разобралась с чехами. Один из голов забил безудержный в Лиге Европы Ромелу Лукаку.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча Лиги Европы.

Группа G

"Рома" – "Славия Прага" 2:0

Голы: Бове (1), Лукаку (17)