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Лукаку снова забил. Рома – Славия 2:0. Обзор матча и видео голов
Рома - Славия ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуриньо считает "Славию" вполне достойным соперником. Соперником уровня Лиги чемпионов. Однако в очном противостоянии команда португальца без проблем разобралась с чехами. Один из голов забил безудержный в Лиге Европы Ромелу Лукаку.
Как это было, смотрите в видеообзоре матча Лиги Европы.
Группа G
Голы: Бове (1), Лукаку (17)
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