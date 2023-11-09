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Славия - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Славия - Рома: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Славия - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Риме "Рома" относительно спокойно справилась со "Славией". А удастся ли повторить этот трюк уже на поле чехов?

Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

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ЛЕ. Четвертый тур

Славия - Рома

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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