Лига Европы. Скромная Аталанта, настойчивый Марсель, неудачный час Кочергина против Спортинга

Несколько слов о матчах 4-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.

Группа A

"Фрайбург" – "Бачка-Топола" 5:0

Голы: Рель (24), Эггештайн (56), Вайсгаупт (69), Адаму (80), Доан (90+2)

"Вест Хэм" – "Олимпиакос" 1:0

Гол: Пакета (73)

"Фрайбург" разгромил "Бачку-Тополу", а "Вест Хэм" минимально одолел "Олимпиакос". Лондонцы лидируют в группе с 9 очками, немцы уступают по разнице мячей. Греки – третьи (4 пункта), сербы – на дне квартета с 1 баллом.

Группа B

АЕК – "Марсель" 0:2

Голы: Мбемба (25), Сарр (90+3)

"Аякс" ранее проиграл дома "Брайтону" со счетом 0:2. С аналогичными цифрами на табло "Марсель" расправился на выезде с командой АЕК. Французы – первые (8), англичане – вторые (7), греки – третьи (4), нидерландцы – четвертые (2).

Группа С

"Рейнджерс" – "Спарта Прага" 2:1

Голы: Данилу (12), Кентуэлл (20) – Гараслин (77)

"Бетис" – "Арис" 4:1

Голы: Иглесиас (34), Руибаль (64), Рока (79), Эз Абде (90+4) – Кокорин (84)

"Рейнджерс" с небольшими нервами выиграл у пражской "Спарты", а вот "Бетис" не оставил ни единого шанса "Арису", за который, кстати, выступает россиянин Кокорин. Футболист из страны-агрессора забил при счете 3:0, на что испанцы ответили еще одним голом сверху. "Бетис" лидирует (9), шотландцы идут вторыми (7), "Спарта" – третья (4), "Арис" – на дне таблицы (3).

Группа D

"Спортинг" – "Ракув" 2:1

Голы: Госалвеш (14; 52, с пенальти) – Рундич (71)

"Аталанта" – "Штурм Грац" 1:0

Гол: Джимсити (50)

Влад Кочергин вышел в старте польской команды, отыграл час и уступил место на поле Ледерману. За этот промежуток матча "Ракув" пропустил дважды, а сразу после ухода украинца гости сократили отставание на табло. На большее поляков не хватило. "Аталанта" дома скромна переиграла "Штурм" и лидирует в квартете (10). "Спортинг" дышит в спину (7), австрийцы – третьи (4), а у команды Кочергина не получается за что-то побороться (1).

Группа H

"Хеккен" – "Мольде" 1:3

Голы: Хрстич (65) – Гульбрандсен (16), Эриксен (24, 86)

"Байер" обыграл "Карабах" на выезде (0:1). Немцы – первые (12 очков), "Карабах" – второй (6), а "Мольде" (6) благодаря победе над "Хеккеном" все еще в игре – у него просто немного хуже разница мячей.