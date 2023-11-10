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Моуриньо - о поражении Ромы в матче со Славией: это была ужасная игра
Тренер Ромы прокомментировал поражение команды в Лиге Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы со "Славией" (0:2).
"Нам сегодня не хватило всего. Я не хочу много говорить, да и никто другой не хочет. Результат был абсолютно заслуженным, как в положительном смысле для "Славии", так и в отрицательном для нас. Мне ничего не понравилось в нашем выступлении.
Я уже говорил с игроками в раздевалке, чего никогда не делаю. То, что мы сказали, останется между нами. Я хочу быть честным и справедливым с ребятами из пражской "Славии", которые полностью заслужили эту победу. У нас была возможность забить, но в целом это была ужасная игра", - приводит слова Моуриньо Football Italia.
На данный момент "Рома" занимает второе место в турнирной таблице, набрав девять очков. "Славия", в свою очередь, занимает первое место, также записав в свой актив девять очков.
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