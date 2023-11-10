  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Награда за гол. Таловеров попал в команду недели Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Награда за гол. Таловеров попал в команду недели Лиги Европы

Лига Европы

Аналитики WhoScored оценили вклад украинца в победу

Награда за гол. Таловеров попал в команду недели Лиги Европы

Фото: facebook.com/LASKOfficial

Новина українською
Новина українською

Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловерова включен в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Символическую сборную составил статистический портал WhoScored.

Таловеров отметился голом в матче против бельгийского "Юниона Сент-Жилуаз" (3:0). Этот мяч стал для него дебютным в составе австрийского клуба.

У 23-летнего украинца один из самых высоких рейтингов в команде. В список лучших игроков недели попали одноклубники Таловерова - Саша Хорват и Роберт Жуль.

Напомним, ранее Таловеров получил дебютный вызов в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Италии.

Награда за гол. Таловеров попал в команду недели Лиги Европы - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Моуриньо - о поражении Ромы в матче со Славией: это была ужасная игра
yellow-arrow
Лига Европы. Скромная Аталанта, настойчивый Марсель, неудачный час Кочергина против Спортинга
yellow-arrow
Капитуляция Моуриньо. Славия - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча
ЛАСК Максим Таловеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде