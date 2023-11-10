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Награда за гол. Таловеров попал в команду недели Лиги Европы
Аналитики WhoScored оценили вклад украинца в победу
Фото: facebook.com/LASKOfficial
Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловерова включен в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Символическую сборную составил статистический портал WhoScored.
Таловеров отметился голом в матче против бельгийского "Юниона Сент-Жилуаз" (3:0). Этот мяч стал для него дебютным в составе австрийского клуба.
У 23-летнего украинца один из самых высоких рейтингов в команде. В список лучших игроков недели попали одноклубники Таловерова - Саша Хорват и Роберт Жуль.
Напомним, ранее Таловеров получил дебютный вызов в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Италии.
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