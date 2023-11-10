Награда за гол. Таловеров попал в команду недели Лиги Европы

Украинский защитник ЛАСКа Максим Таловерова включен в команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Символическую сборную составил статистический портал WhoScored.

Таловеров отметился голом в матче против бельгийского "Юниона Сент-Жилуаз" (3:0). Этот мяч стал для него дебютным в составе австрийского клуба.

У 23-летнего украинца один из самых высоких рейтингов в команде. В список лучших игроков недели попали одноклубники Таловерова - Саша Хорват и Роберт Жуль.

Напомним, ранее Таловеров получил дебютный вызов в сборную Украины на матч отбора Евро-2024 против Италии.