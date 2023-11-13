Лига Европы
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У Лиги Европы может обновиться логотип
Не кардинально
Портал Footy Headlines сообщает, что начиная с сезона 2024/2025 логотип Лиги Европы будет выглядеть несколько иным.
Существенных изменений не предполагается. Все те же черные и оранжевые цвета с обновленными элементами.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.11.2023 в 00:24
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