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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Лиги Европы может обновиться логотип

Лига Европы

Не кардинально

У Лиги Европы может обновиться логотип

UA-Футбол
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Портал Footy Headlines сообщает, что начиная с сезона 2024/2025 логотип Лиги Европы будет выглядеть несколько иным.

Существенных изменений не предполагается. Все те же черные и оранжевые цвета с обновленными элементами.

У Лиги Европы может обновиться логотип - изображение 1
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Источник:
Footy Headlines
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.11.2023 в 00:24
Креативно..).дизайнери покладуть мільйони два євро до кишені.. Ну так попрацювали на славу!)..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.11.2023 в 00:24
Креативно..).дизайнери покладуть мільйони два євро до кишені.. Ну так попрацювали на славу!)..
Ответить
0
0

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