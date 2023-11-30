Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - ЛАСК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ливерпуль - ЛАСК: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC
"Ливерпуль" – едва ли не самая именитая команда текущей Лиги Европы. Сомнений в ее выходе в плей-офф нет. Но следим также за ЛАСКом, за который играет наш Максим Таловеров.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Лига конференций
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Ліверпуль - ЛАСКСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, какие оценки получил Зинченко за матч с Лансом
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи
- Аталанта - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн