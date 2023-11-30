Ливерпуль - ЛАСК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Ливерпуль" – едва ли не самая именитая команда текущей Лиги Европы. Сомнений в ее выходе в плей-офф нет. Но следим также за ЛАСКом, за который играет наш Максим Таловеров.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Лига конференций

"Ливерпуль" - ЛАСК

Трансляция - MEGOGO Футбол 1