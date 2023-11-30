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Ливерпуль - ЛАСК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Ливерпуль - ЛАСК: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ливерпуль - ЛАСК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" – едва ли не самая именитая команда текущей Лиги Европы. Сомнений в ее выходе в плей-офф нет. Но следим также за ЛАСКом, за который играет наш Максим Таловеров.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Лига конференций

"Ливерпуль" - ЛАСК

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