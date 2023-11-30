Аталанта - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аталанта" уже вышла из группы, но нацелена на первое место. "Спортингу" еще нужно отбиться от посягательств "Штурма", который преследует.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига конференций

"Аталанта" - "Спортинг"

Трансляция - MEGOGO Футбол 2