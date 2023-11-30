АЕК - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

АЕК и "Брайтон" – прямые конкуренты за второе место и выход в плей-офф Лиги Европы. Еще есть шансы даже на первое место.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Лига конференций

АЕК - "Брайтон"

Трансляция - MEGOGO Футбол 4