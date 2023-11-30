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АЕК - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

АЕК - Брайтон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

АЕК - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: пресслужби ФК "Брайтон"

UA-Футбол
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АЕК и "Брайтон" – прямые конкуренты за второе место и выход в плей-офф Лиги Европы. Еще есть шансы даже на первое место.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

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АЕК - "Брайтон"

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