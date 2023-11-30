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Вильярреал - Панатинаикос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Вильярреал - Панатинаикос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Camara/Europa Press
Прямая битва двух прямых конкурентов в борьбе за вторую строчку группы.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
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Трансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Вільярреал - ПанатінаїкосСмотреть трансляцию
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