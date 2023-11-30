Фрайбург - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Между "Фрайбургом" и "Олимпиакосом" – девять очков разницы в турнирной таблице, но это не отменяет того факта, что это один из самых интересных матчей игрового дня.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига конференций

"Фрайбург" - "Олимпиакос"

Трансляция - MEGOGO Футбол 5