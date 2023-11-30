Марсель - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аякс" находится в очень затруднительном турнирном положении, но все еще есть шансы исправить ситуацию. Для этого обязательно нужно побеждать "Марсель".

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига конференций

"Марсель" - "Аякс"

Трансляция - MEGOGO Футбол 5