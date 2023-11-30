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Марсель - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Марсель - Аякс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий
"Аякс" находится в очень затруднительном турнирном положении, но все еще есть шансы исправить ситуацию. Для этого обязательно нужно побеждать "Марсель".
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 30-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
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Трансляция - MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Марсель - АяксСмотреть трансляцию
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