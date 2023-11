ЛЕ. Ливерпуль уничтожает команду Таловерова, Обамеянг вырывает для Марселя победу над Аяксом

Несколько слов о матчах 5-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.

Группа B

"Марсель" – "Аякс" 4:3

Голы: Обамеянг (9, с пенальти; 48; 90+3, с пенальти), Мбемба (26) – Бробби (10, 30), Акпом (80)

Очень драматичный поединок. Обамеянг и Мбемба дважды выводили французов вперед в течение первого тайма, но оба раза старания хозяев нивелировал Бробби с результативных передач Бергейса. В начале второй половины встречи Пьер-Эмерик тоже оформил дубль, да и ассистент Бергейс покинул поле из-за красной карточки. Казалось бы, "Марсель" уверенно дожмет "Аякс", без нервов, однако Акпом сравнял счет в третий раз. И все же, в компенсированное время габонский форвард реализовал еще один пенальти и подарил "провансальцам" три очка.

"Марсель" – первый (11), "Брайтон" идет на второй строчке (10). Они уже в плей-офф. "АЕК" – третий (4), а "Аякс" замыкает таблицу (2).

⏱ 90+3’ | #OMAJA 4️⃣-3️⃣ ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????́ ???????? Notre attaquant inscrit son ????????????????????????????̀???????? but de la soirée permet à l’OM de reprendre l’avantage ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/lZMUbq4qsk

Группа C

"Рейнджерс" – "Арис" 1:1

Голы: Маккосленд (49) – Бабичка (28)

На гол гостей, забитый в середине первого тайма, хозяева ответили в начале второй 45-минутки. "Бетис" идет на первой позиции (9), "Рейнджерс" дышит в спину (8), недалеко и "Спарта" (7), а вот "Арис" болтается ниже всех (4).

Группа E

"Ливерпуль" – "ЛАСК" 4:0

Голы: Диас (12), Гакпо (15, 90+2), Салах (51)

"Тулуза" – "Роял Унион Сент-Жиллуаз" 0:0

На "Энфилде" украинский защитник Максим Таловеров вышел в старте команды ЛАСК (отметился желтой карточкой и тут же был заменен, на 61-й минуте). Большой вызов, гости с ним не справились. Диас, Гакпо, Салах и партнеры уверенно разбили австрийцев перед домашней публикой. "Тулуза" и "Сент-Жиллуаз" в параллельном поединке голов не забивали.

Англичане лидируют (12), они уже точно сыграют в плей-офф ЛЕ, "Тулуза" занимает 2-е место (8), "Сент-Жиллуаз" – третье (5). ЛАСК – последний (3).

