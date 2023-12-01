ЛЕ. Ливерпуль уничтожает команду Таловерова, Обамеянг вырывает для Марселя победу над Аяксом

Несколько слов о матчах 5-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.

Группа B

"Марсель" – "Аякс" 4:3

Голы: Обамеянг (9, с пенальти; 48; 90+3, с пенальти), Мбемба (26) – Бробби (10, 30), Акпом (80)

Очень драматичный поединок. Обамеянг и Мбемба дважды выводили французов вперед в течение первого тайма, но оба раза старания хозяев нивелировал Бробби с результативных передач Бергейса. В начале второй половины встречи Пьер-Эмерик тоже оформил дубль, да и ассистент Бергейс покинул поле из-за красной карточки. Казалось бы, "Марсель" уверенно дожмет "Аякс", без нервов, однако Акпом сравнял счет в третий раз. И все же, в компенсированное время габонский форвард реализовал еще один пенальти и подарил "провансальцам" три очка.

"Марсель" – первый (11), "Брайтон" идет на второй строчке (10). Они уже в плей-офф. "АЕК" – третий (4), а "Аякс" замыкает таблицу (2).

⏱ 90+3’ | #OMAJA 4️⃣-3️⃣



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Notre attaquant inscrit son ????????????????????????????̀???????? but de la soirée permet à l’OM de reprendre l’avantage ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/lZMUbq4qsk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2023

Группа C

"Рейнджерс" – "Арис" 1:1

Голы: Маккосленд (49) – Бабичка (28)

На гол гостей, забитый в середине первого тайма, хозяева ответили в начале второй 45-минутки. "Бетис" идет на первой позиции (9), "Рейнджерс" дышит в спину (8), недалеко и "Спарта" (7), а вот "Арис" болтается ниже всех (4).

Группа E

"Ливерпуль" – "ЛАСК" 4:0

Голы: Диас (12), Гакпо (15, 90+2), Салах (51)

"Тулуза" – "Роял Унион Сент-Жиллуаз" 0:0

На "Энфилде" украинский защитник Максим Таловеров вышел в старте команды ЛАСК (отметился желтой карточкой и тут же был заменен, на 61-й минуте). Большой вызов, гости с ним не справились. Диас, Гакпо, Салах и партнеры уверенно разбили австрийцев перед домашней публикой. "Тулуза" и "Сент-Жиллуаз" в параллельном поединке голов не забивали.

Англичане лидируют (12), они уже точно сыграют в плей-офф ЛЕ, "Тулуза" занимает 2-е место (8), "Сент-Жиллуаз" – третье (5). ЛАСК – последний (3).

Группа F

"Вильярреал" – "Панатинаикос" 3:2

Голы: Баэна (29), Комесанья (34), Моралес (47) – Паласиос (66), Йоаннидис (81)

Еще один очень результативный матч. Испанцы ушли на перерыв, ведя в счете 2:0, а вышли на второй тайм и забили еще один гол. Правда, дальше греки сумели включиться и навязать "Вильярреалу" борьбу, два мяча они даже отыграли.

Первый в квартете F "Ренн" (12), "Желтая Субмарина" – вторая с 9 очками и игрой в запасе. Французы и испанцы уже в плей-офф, так как у "Панатинаикоса" и "Маккаби" (Хайфа) всего 4 и 1 зачетный пункт соответственно.

¿Alguien sabe cómo se dice golazo de locos en gallego ?????#UEL pic.twitter.com/rGuu1QoiIR — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 30, 2023

Группа G

"Шериф" – "Славия Прага" 2:3

Голы: Товар (45+3), Нгом (56) – Юречка (19), Зафейрис (78), Тиджани (90+5)

"Серветт" – "Рома" 1:1

Голы: Бедия (50) – Лукаку (21)

Две ничьи в квартете G? Нет, только одна. Мы уже хотели написать, что в Тирасполе результативная, а в Женеве рядовая (в Швейцарии на гол Лукаку ответил Бедия), но "Славия" вырвала победу на последних секундах. Теперь она лидирует (12), "Рома" идет второй (10). Команды уже вышли в плей-офф ЛЕ. "Серветт" – третий (5), "Шериф" – четвертый (1).

Группа H

"Молде" – "Карабах" 2:2

Голы: Эриксен (82, 87) – Жуниньо (11), Мустафазаде (90+5)

"Хеккен" – "Байер" 0:2

Голы: Бонифейс (14), Шик (74)

Как обычно, очень спокойно для "Байера". Немцы забросили по голу в каждом из таймов и набрали очередные три очка, группа ими уже давно выиграна (15). В свою очередь "Молде" перевернул поединок с "Карабахом", оформив камбэк под занавес встречи, но победу не удержал. У команд по 7 очков, судьба второго места еще не прояснилась. "Хеккен" зачетные пункты так и не набрал.