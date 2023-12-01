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Гакпо, Салах и Диас останавливают команду Талаверова. Ливерпуль - ЛАСК 4:0. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль уничтожает ЛАСК
Getty Images / Global Images Ukraine
На "Энфилде" украинский защитник Максим Таловеров вышел в старте команды ЛАСК (отметился желтой карточкой и сразу же был заменен, на 61-й минуте). Большой вызов, гости с ним не справились. Диас, Гакпо, Салах и партнеры уверенно разбили австрийцев перед домашней публикой.
Группа E
"Ливерпуль" - "ЛАСК" 4:0
Голы: Диас (12), Гакпо (15, 90+2), Салах (51)
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