Гакпо, Салах и Диас останавливают команду Талаверова. Ливерпуль - ЛАСК 4:0. Видео голов и обзор матча

На "Энфилде" украинский защитник Максим Таловеров вышел в старте команды ЛАСК (отметился желтой карточкой и сразу же был заменен, на 61-й минуте). Большой вызов, гости с ним не справились. Диас, Гакпо, Салах и партнеры уверенно разбили австрийцев перед домашней публикой.

Группа E

"Ливерпуль" - "ЛАСК" 4:0

Голы: Диас (12), Гакпо (15, 90+2), Салах (51)