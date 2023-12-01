Моуриньо раскритиковал своих игроков после ничьей с Серветтом

Жозе Моуриньо высказался после ничьей со швейцарским "Серветтом" (1:1) в Лиге Европы.

- Я не буду делать драмы из того, что мы вторые в группе Лиги Европы. Я думаю, драма скорее в том, что некоторые игроки упустили возможность, играя с таким настроем.

Я действительно не понимаю этого. У меня 150 матчей в Лиге чемпионов, которые намного "важнее", чем этот, но моя мотивация на подобные игры заоблачная.

Кажется, что некоторые люди, которые не имеют большого опыта игры в еврокубках, играют в таких матчах несколько несерьезно.

Кристанте - настоящий образец для подражания, он играет с максимальной концентрацией и ни к чему не относится легкомысленно. Паредес провел еще один великолепный матч, координируя нашу игру, когда мы владели мячом.

Он чемпион мира и тоже не относится к этим играм легкомысленно. Но есть люди, которые чувствуют себя комфортно, относясь несерьезно, и вы видите это по результатам.

- Они поплатятся за это?

- Нет чем "платить". Гвардиола может заставить людей "заплатить" за эти вещи. Если его кто-то не устраивает, он говорит "прощай" и берет другого, не проблема.

У нас здесь нет такой возможности. Здесь у нас тренер, который должен продолжать работать изо дня в день, пытаясь извлечь максимальную пользу из этих игроков, - заявил Моуриньо.