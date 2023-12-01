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Моуриньо раскритиковал своих игроков после ничьей с Серветтом
Жозе раскритиковал отношение игроков Ромы к делу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуриньо высказался после ничьей со швейцарским "Серветтом" (1:1) в Лиге Европы.
- Я не буду делать драмы из того, что мы вторые в группе Лиги Европы. Я думаю, драма скорее в том, что некоторые игроки упустили возможность, играя с таким настроем.
Я действительно не понимаю этого. У меня 150 матчей в Лиге чемпионов, которые намного "важнее", чем этот, но моя мотивация на подобные игры заоблачная.
Кажется, что некоторые люди, которые не имеют большого опыта игры в еврокубках, играют в таких матчах несколько несерьезно.
Кристанте - настоящий образец для подражания, он играет с максимальной концентрацией и ни к чему не относится легкомысленно. Паредес провел еще один великолепный матч, координируя нашу игру, когда мы владели мячом.
Он чемпион мира и тоже не относится к этим играм легкомысленно. Но есть люди, которые чувствуют себя комфортно, относясь несерьезно, и вы видите это по результатам.
- Они поплатятся за это?
- Нет чем "платить". Гвардиола может заставить людей "заплатить" за эти вещи. Если его кто-то не устраивает, он говорит "прощай" и берет другого, не проблема.
У нас здесь нет такой возможности. Здесь у нас тренер, который должен продолжать работать изо дня в день, пытаясь извлечь максимальную пользу из этих игроков, - заявил Моуриньо.
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