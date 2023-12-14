Юнион – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.12.23

Лига Европы

Группа E, шестой тур

14 декабря, 19:45. "Лотто Парк" (Андерлехт)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Юніон - Ліверпуль Смотреть трансляцию

“Ливерпуль” выглядит очевидным лидером Лиги Европы. Тем более что "Севилья" уж точно не сыграет в этом еврокубке в текущем сезоне. “Мерсисайдцы” выиграли группу, однако их сегодняшний соперник очень заряжен. "Юнион" может как и остаться в ЛЕ, так и вылететь вообще.

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Новости Рояль Юнион Сент-Жиллуаз (Сен-Жиль, Бельгия)

Подопечные Блессина оставили решение вопроса о выходе из группы на последний тур. У них большие шансы вообще вылететь из всех турниров, но также претендуют и на другие варианты. В случае победы над "Ливерпулем" и параллельного поражения "Тулузы" в матче против ЛАСК именно "Юнион" выходит со второго места в группе. Однако если французы наберут хотя бы одно очко с командой Максима Таловерова, то для "Сент-Жиллуаз" гарантировано третье место вне зависимости от результата игры с "мерсисайдцами". Также возможен полностью вылет из группы. Схема такова: поражение от "Ливерпуля" и победа ЛАСК.

Все очень запутано. А вот в чемпионате и Кубке Бельгии для “Юниона” все идет прекрасно. После предыдущего матча ЛЕ подопечные Блессина победили трижды подряд. Два матча прошли в Лиге Жюпиле. Там команда лидирует с шестиочковым отрывом от второго "Андерлехта". Также "Сент-Жиллуаз" прошел в 1/4 финала Кубка Бельгии. Но стоит отметить, что поединок против "Беверена" был эпическим. Команда Блессина смогла одержать победу благодаря автоголам соперника на 90+3 и 90+5 минутах. Редко когда такое увидишь.

Кадры хозяев

У "Юниона" только одна потеря перед этим матчем. Основной полузащитник Ванхутте перебрал желтых карточек, за что получил один поединок дисквалификации.

Новости Ливерпуля (Ливерпуль, Англия)

В рамках внутреннего чемпионата "мерсисайдцы" также на подъеме. И это явно более тяжелая задача, чем быть лучшими в Бельгии. “Ливерпуль” лидирует в Английской Премьер-лиге, хоть и с не таким большим отрывом. Второй "Арсенал" уступает одним очком, третья "Астон Вилла" – двумя. Каждый тур может внести свои изменения. Но лидерство подопечные Клоппа завоевали благодаря 13 очкам в последних пяти играх. Единственная потеря зачетных пунктов была в выездном поединке против “Манчестер Сити”.

В Лиге Европы "Ливерпуль" уже все себе устроил должным образом. Гарантированное первое место, несмотря на поражение в матче четвертого тура против "Тулузы". Соперники случились не слишком высокого уровня, поэтому сил подопечные Клоппа много не потратили. Сегодня даже возможна массовая ротация, ведь на следующих выходных матч против "Манчестер Юнайтед", а дальше "Вест Хэм" и "Арсенал". Тратить силы на ненужный поединок – стрелять себе в ногу.

Кадры гостей

Тем более что травм важных игроков у Клоппа достаточно. В настоящее время в лазарете находятся Жота, Матип, Робертсон, Тьяго и Байчетич.

Последние пять матчей Юниона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

10.12. Шарлеруа – Юнион 1:3 (Лига Жюпиле)

07.12. Беверен – Юнион 0:2 (Кубок Бельгии)

03.12. Юнион – Серкль Брюгге 2:1 (Лига Жюпиле)

30.11. Тулуза – Юнион 0:0 (ЛЕ)

26.11. Гент – Юнион 1:1 (Лига Жюпиле)

Последние пять встреч гостей

09.12. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

06.12. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

03.12. Ливерпуль – Фулхэм 4:3 (АПЛ)

30.11. Ливерпуль – ЛАСК 4:0 (ЛЕ)

25.11. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

Личные встречи между соперниками

Однажды играли между собой команды. 5 октября "Ливерпуль" принимал "Юнион" на "Энфилде". "Мерсисайдцы" забили по одному голу в конце каждого из таймов и довольно уверенно переиграли бельгийцев.

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Ливерпуль 5 4 0 1 16-5 12 2 Тулуза 5 2 2 1 6-8 8 3 Юнион Сент-Жилуаз 5 1 2 2 3-7 5 4 ЛАСК 5 1 0 4 5-10 3

Ставки и коэффициенты на матч Юнион – Ливерпуль

Прогноз матча Юнион – Ливерпуль от UA-Football

Учитывая резерв в составе "мерсисайдцев", у бельгийцев есть шанс. Кроме того, они в первую очередь имеют большее желание и мотивацию. Однако победить "Ливерпуль" они не способны. Даже дублеры Клоппа более высокого уровня, чем среднестатистические игроки "Юниона". Поэтому бельгийцам остается только надеяться на "Тулузу" и болеть против ЛАСК Максима Таловерова в параллельном матче группы. Прогноз: "Ливерпуль" не проиграет (Кф 1,7).