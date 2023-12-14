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Юнион - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Юнион - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.1.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Юнион - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

Новина українською

Лига Европы вышла на финишную прямую. "Ливерпуль" уже точно в плей-офф, а "Юнион" борется с "Тулузой" за вторую путевку в плей-офф турнира.

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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Лига Европы

"Юнион" - "Ливерпуль"

Трансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Юніон - Ліверпуль
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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