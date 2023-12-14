Юнион - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы вышла на финишную прямую. "Ливерпуль" уже точно в плей-офф, а "Юнион" борется с "Тулузой" за вторую путевку в плей-офф турнира.

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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Лига Европы

"Юнион" - "Ливерпуль"

Трансляция - MEGOGO Футбол 1