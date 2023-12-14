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Ренн - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ренн - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Camara/Europa Press
"Ренн" и "Вильярреал" выясняют, кто из них будет потенциальным соперником "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы.
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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига Европы
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Ренн - ВільярреалСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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