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Ренн - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Ренн - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ренн - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Camara/Europa Press

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"Ренн" и "Вильярреал" выясняют, кто из них будет потенциальным соперником "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы.

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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы

Ренн - Вильярреал

Трансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Ренн - Вільярреал
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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