Ренн - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Ренн" и "Вильярреал" выясняют, кто из них будет потенциальным соперником "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы

Ренн - Вильярреал

Трансляция - MEGOGO Футбол 2