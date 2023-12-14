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Вест Хэм - Фрайбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Вест Хэм - Фрайбург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" и "Фрайбург" гарантированно будут в плей-офф Лиги Европы, осталось определить, кто с первого места, а кто – со второго.
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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига Европы
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Вест Гем - ФрайбургСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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