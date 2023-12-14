Вест Хэм - Фрайбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Вест Хэм" и "Фрайбург" гарантированно будут в плей-офф Лиги Европы, осталось определить, кто с первого места, а кто – со второго.

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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы

Вест Хэм - Фрайбург

Трансляция - MEGOGO Футбол 2