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Рома - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Шериф: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Рома - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Luciano Rossi/AS Roma

Новина українською

Максим Коваль со своим "Шерифом" будет противостоять грозному сопернику на историческом стадионе.

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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Лига Европы

Рома - Шериф

Трансляция - MEGOGO Футбол 4

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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