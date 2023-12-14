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Брайтон - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Брайтон - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Брайтон - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

"Брайтон" и "Марсель" соревнуются за первое место в группе и возможность позже стартовать весной в плей-офф турнира.

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Матч шестого тура Лиги Европы состоится в четверг, 14-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Лига Европы

Брайтон - Марсель

Трансляция - MEGOGO Футбол 4

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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