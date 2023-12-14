ЛЕ. Вест Хэм и Марсель берут верх в битвах лидеров, Аталанта и Спортинг не оставляют шансов Ракуву Кочергина

Несколько слов о матчах 6-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.

Группа A

"Вест Хэм" – "Фрайбург" 2:0

Голы: Кудус (14), Альварес (42)

"Олимпиакос" (Пирей) – "Бачка-Топола" 5:2

Голы: Эль-Кааби (21, 68), Поденсе (40, 42), Илич (46, с пенальти) – Дьяковац (48), Чиркович (61)

Группа B

"Брайтон" – "Марсель" 1:0

Гол: Жуан Педро (88)

"Аякс" – "АЕК" 3:1

Голы: Акпом (5, 56), Тейлор (20) – Гарсия (11)

Группа C

"Ракув" – "Аталанта" 0:4

Голы: Муриэль (14, 73), Бонфанти (26), Де Кетеларе (90+2)

"Спортинг" – "Штурм" (Грац) 3:0

Голы: Дёкереш (39), Инасио (60, 70)

Группа D

"Бетис" – "Рейнджерс" 2:3

Голы: Миранда (14), Перес (37) – Сима (10), Дессер (20), Руф (78)

"Арис" – "Спарта" (Прага) 1:3

Голы: Бенгтссон (84) – Кухта (4), Бирманчевич (11, 45+1)