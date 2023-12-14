  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. В том числе и Шахтер. Известны все участники плей-офф раунда Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В том числе и Шахтер. Известны все участники плей-офф раунда Лиги Европы

Лига Европы

24 команды сыграют в весенней части турнира

В том числе и Шахтер. Известны все участники плей-офф раунда Лиги Европы

UEFA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Таким образом, стали известны все команды, которые сыграют в весенней части турнира.

Первые места в своих группах заняли:

  • Вест Хэм (Англия)
  • Брайтон (Англия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Аталанта (Италия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Вильярреал (Испания)
  • Славия (Чехия)
  • Байер (Германия)

Вторые места в группах заняли:

  • Фрайбург (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Спарта (Чехия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Тулуза (Франция)
  • Ренн (Франция)
  • Рома (Италия)
  • Карабах (Азербайджан)

Еще 8 команд опустились в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

  • Галатасарай (Турция)
  • Милан (Италия)
  • Шахтер (Украина)
  • Ланс (Франция)
  • Брага (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Янг Бойз (Швейцария)

Ну и отметим, что жеребьевка пройдет 18 декабря в Ньоне.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, будут сеяными; восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, будут несеяными. Шахтер будет на данном этапе несеяным.

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные поединки пройдут неделю спустя.

Победители стыковых матчей присоединятся к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 23 февраля.

По теме
yellow-arrow
ЛЕ. Вест Хэм и Марсель берут верх в битвах лидеров, Аталанта и Спортинг не оставляют шансов Ракуву Кочергина
yellow-arrow
Три француза, Италия, Германия, Португалия. Определились потенциальные соперники Шахтера в ЛЕ
yellow-arrow
С развязкой на 101-й минуте. Ренн - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости