В том числе и Шахтер. Известны все участники плей-офф раунда Лиги Европы

Состоялись все матчи последнего, 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Таким образом, стали известны все команды, которые сыграют в весенней части турнира.

Первые места в своих группах заняли:

Вест Хэм (Англия)

Брайтон (Англия)

Рейнджерс (Шотландия)

Аталанта (Италия)

Ливерпуль (Англия)

Вильярреал (Испания)

Славия (Чехия)

Байер (Германия)

Вторые места в группах заняли:

Фрайбург (Германия)

Марсель (Франция)

Спарта (Чехия)

Спортинг (Португалия)

Тулуза (Франция)

Ренн (Франция)

Рома (Италия)

Карабах (Азербайджан)

Еще 8 команд опустились в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

Галатасарай (Турция)

Милан (Италия)

Шахтер (Украина)

Ланс (Франция)

Брага (Португалия)

Бенфика (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Янг Бойз (Швейцария)

Ну и отметим, что жеребьевка пройдет 18 декабря в Ньоне.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, будут сеяными; восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, будут несеяными. Шахтер будет на данном этапе несеяным.

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные поединки пройдут неделю спустя.

Победители стыковых матчей присоединятся к победителям групп Лиги Европы в 1/8 финала. Жеребьевка этой стадии состоится 23 февраля.