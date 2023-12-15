Лига Европы
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Три француза, Италия, Германия, Португалия. Определились потенциальные соперники Шахтера в ЛЕ
А также Чехия и Азербайджан
Михайло Лозовий, UA-Football
Определились все потенциальные соперники "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы.
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Это восемь обладателей вторых мест в группах Лиги Европы:
- "Тулуза" (Франция);
- "Марсель" (Франция);
- "Ренн" (Франция);
- "Фрайбург" (Германия);
- "Рома" (Италия);
- "Спортинг" (Португалия);
- "Спарта" (Чехия);
- "Карабах" (Азербайджан).
В стыковом раунде плей-офф будут разыгрываться очки в Таблицу коэффициентов, но не в рейтинг клубов.
Жеребьевка состоится 18.12.2023.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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