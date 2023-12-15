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Три француза, Италия, Германия, Португалия. Определились потенциальные соперники Шахтера в ЛЕ

Лига Европы

А также Чехия и Азербайджан

Три француза, Италия, Германия, Португалия. Определились потенциальные соперники Шахтера в ЛЕ

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

Определились все потенциальные соперники "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы.

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Это восемь обладателей вторых мест в группах Лиги Европы:

  • "Тулуза" (Франция);
  • "Марсель" (Франция);
  • "Ренн" (Франция);
  • "Фрайбург" (Германия);
  • "Рома" (Италия);
  • "Спортинг" (Португалия);
  • "Спарта" (Чехия);
  • "Карабах" (Азербайджан).

В стыковом раунде плей-офф будут разыгрываться очки в Таблицу коэффициентов, но не в рейтинг клубов.

Жеребьевка состоится 18.12.2023.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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