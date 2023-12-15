Три француза, Италия, Германия, Португалия. Определились потенциальные соперники Шахтера в ЛЕ

Определились все потенциальные соперники "Шахтера" в стыковом раунде Лиги Европы.

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Это восемь обладателей вторых мест в группах Лиги Европы:

"Тулуза" (Франция);

"Марсель" (Франция);

"Ренн" (Франция);

"Фрайбург" (Германия);

"Рома" (Италия);

"Спортинг" (Португалия);

"Спарта" (Чехия);

"Карабах" (Азербайджан).

В стыковом раунде плей-офф будут разыгрываться очки в Таблицу коэффициентов, но не в рейтинг клубов.

Жеребьевка состоится 18.12.2023.